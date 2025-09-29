Tanju Özcan Mansur Yavaş'ın neden yolsuzluk yapamayacağını açıkladı

CHP'li Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan, Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş hakkında atılan iddialara ve belediyelere yönelik operasyonlara tepki gösterdi.

Yavaş'ın en ufak şikayette belediyede teftiş kurulu oluşturduğunu belirten Özcan, "Ben mesela Mansur Yavaş'la çalışmak istemem bir bürokrat olarak veya siyasetçi olarak. Çünkü en ufak bir şikayette titizlikten iş yaptırmaz" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Tanju Özcan

TANJU ÖZCAN MANSUR YAVAŞ'IN NASIL BİR SİYASETÇİ OLDUĞUNU AÇIKLADI

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş'a yönelik operasyon söylentileri Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan'a soruldu.

Halk TV'de Kürşad Oğuz ve İsmail Saymaz'ın sunduğu 'Rota'ya konuk olan Özcan, dürüst bir siyasetçi olduğunu vurguladığı Mansur Yavaş'ın en ufak şikayette belediyede teftiş kurulu oluşturduğunu belirtti.

Özcan, Mansur Yavaş'ın nasıl bir siyasetçi olduğunu şöyle açıkladı:

""Vay İsmail Bey ile ilgili bir şey mi var?" Savcılığa veriyor. "Git İsmail," diyor, "şeyden aklan." diyor. Savcılıktan aklan, diyor."

Bolu Belediye Başkanı Tanju Özcan

"YANINDAKİLERE 'AKLAN GEL' DİYOR"

"Mansur Yavaş'la ilgili tek yapamayacakları şey yolsuzlukla suçlamak" diyen Tanju Özcan Yavaş ile aralarının iyi olmadığını da belirterek şunları söyledi:

"Adam önüne geleni, kendi ekibini bile şikayet ediyor, iç denetim yapıyor. Ben mesela Mansur Yavaş'la çalışmak istemem bir bürokrat olarak veya siyasetçi olarak. Çünkü en ufak bir şikayette titizlikten iş yaptırmaz. Tabii canım, en ufak bir şikayet geliyor, hemen teftiş kurulunu topluyor, "Vay İsmail Bey ile ilgili bir şey mi var?" Savcılığa veriyor. "Git İsmail," diyor, "şeyden aklan." diyor. Savcılıktan aklan, diyor."

"HIRSIZ POLİSİ KOVALIYOR"

Öte yandan Yavaş'ı yolsuzlukla suçlayan Melih Gökçek ve oğlu Osman Gökçek'in yargılanmadan Türkiye'de yargıdan bahsedilemeyeceğini de belirten Tanju Özcan son olarak şunları söyledi: