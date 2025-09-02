Süreç'te yasal düzenleme bilmecesi! Erdoğan’ın yanıtı yeni sorular yarattı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, 22 Ekim 2024'te İmralı Süreci'ni başlattı.

Süreçte terör örgütü PKK, 11 Temmuz'da Irak Süleymaniye'de silahları yaktı.

Bahçeli, törenden üç gün önce (8 Temmuz) "Terörsüz Türkiye artık bir devlet politikası haline gelmiştir" dedi.

PKK'nın sembolik töreninin ardından da TBMM'de Milli Birlik, Dayanışma ve Demokrasi Komisyonu kuruldu.

Süreçte AKP ve MHP'nin gerilimler yaşadığı iddia edildi. AKP'nin süreçten memnun olmadığı iddiaları dolaşmaya başladı.

MHP Lideri Bahçeli ile Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın gerilim yaşadığı söylendi.

Son Dakika | Akın Gürlek’ten Bahçeli'ye çifte rest: Biz dosyamıza güveniyoruz

Bahçeli'nin bir yandan tartışmalı İBB soruşturmasına ilişkin iddianame ve TRT'de canlı yayın çıkışları da gerilim iddialarını pekiştirdi.

Erdoğan da bugün Çin'deki resmi ziyaretlerini sonlandırdı ve yurda döndü. Erdoğan, uçaktakilerin sorularını yanıtladı. Erdoğan, İmralı Süreci'nde yasal düzenleme olacak mı sorusuna dikkat çeken bir yanıt verdi.

Özgür Özel'den Bahçeli'ye açık davet! "Demokrasi yolunda herkesle yürürüz"

Erdoğan'a Çin dönüşü şu üç soru soruldu:

Erdoğan, Yasal düzenlemeler olacak mı kısmını direkt bir cevap vermedi. Erdoğan, yanıtında süreçte tevatürlere dikkat edilmemesi gerektiğini söyledi.

Erdoğan'ın yanıtında yasal düzenleme sorusunu bilerek mi es geçtiği yoksa yasal düzenlemeye ilişkin iddialara 'tevatür' mü dediği anlaşılamadı.

Erdoğan, yukarıdaki 3 soruya şöyle yanıt verdi:

"Türkiye Büyük Millet Meclisi’nde oluşturan Milli Dayanışma, Kardeşlik ve Demokrasi Komisyonu geniş katılımla çalışmalarına devam ediyor. Komisyon çalışmaları ile ilgili Meclis Başkanımız Numan Kurtulmuş ile bir telefon görüşmesi yaptım. Samimi bir şekilde bu turları belli bir noktaya getirdik. Bundan sonraki süreci de aynı kararlılıkla devam ettirecekler. İnanıyorum ki sonuçta Türkiye, 40 yıllık bir sorunu ortadan kaldıracak ve geleceğe bir ve bütün şekilde yürüyecektir. Türkiye’nin geleceğini ilgilendiren böylesi bir meselede dedikodulara, tevatürlere değil, devlet ciddiyeti içinde yapılan ve yapılacak açıklamalara odaklanmak en doğrusudur. Biz yol haritamızı da, menzilimizi de net bir biçimde belirledik. Terörle mücadeleye ayrılan kaynaklar artık kalkınmaya, üretime, yatırıma, istihdama harcanacak. Terörsüz Türkiye’nin kazananı tüm Türkiye, terörsüz bölgenin kazananı ise bölgemizdeki tüm kardeş halklar olacak."