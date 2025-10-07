Süreçte Öcalan krizi mi var? Komisyon'dan ilk ayrılık açıklaması eski ortaktan geldi

Süreçte Öcalan krizi mi var? Komisyon'dan ilk ayrılık açıklaması eski ortaktan geldi
Yayınlanma:
Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, MHP Lideri Devlet Bahçeli’nin “Gerekli görülürse TBMM’deki komisyon İmralı’ya gitmelidir” sözlerine tepki göstererek, “Eğer TBMM’de kurulan komisyon bölücübaşı Abdullah Öcalan’ın ayağına giderse Yeniden Refah Partisi komisyondan ayrılmayı gündemine alır” dedi.

Yeniden Refah Partisi Genel Başkan Yardımcısı Suat Kılıç, partisinin MYK toplantısı sonrası gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Kılıç, MHP lideri Devlet Bahçeli’nin “Gerekli görülürse TBMM’deki komisyon İmralı’ya gitmelidir” önerisine tepki gösterdi.

"KOMİSYONDAN AYRILIRIZ" ÇIKIŞI

"Terörsüz Türkiye heyecanı verici bir proje. Bölgenin terörden arınmasına kimsenin karşı çıktığı yok" diyen Kılıç, "Ama bölgeyi terör örgütlerinden terörist faaliyetlerden arındırıcağız derken terörü ve teröristi övmeye, göklere çıkarmaya da gerek yok. Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan bizim konuya ilişkin görüşlerimizi dile getirmişti. Eğer TBMM’de kurulan komisyon, bölücübaşı Abdullah Öcalan’ın ayağına giderse Yeniden Refah Partisi komisyondan ayrılmayı gündemine alır. Daha önce bölücübaşı TBMM’ye gelemez demiştik şimdi de bu öneriye ilişkin TBMM bölücübaşının ayağına gidemez diyoruz” dedi.

"SDG HEM TÜRKİYE’NİN HEM DE SURİYE’NİN GÜVENLİĞİNİ TEHDİT EDİYOR"

Bahçeli’nin “Beklentim şudur: PKK’nın kurucu önderliği SDG/YPG’ye direkt aynı mahiyet ve muhtevada bir çağrıda bulunarak, Şam yönetimiyle imzalanan 10 Mart tarihli mutabakata uyulmasını istemelidir” çağrısına da yanıt veren Kılıç, “Sayın Bahçeli’nin bu çağrısını biz sürecin başından beri ifade ettik. YPG bitmeden PKK bitmez dedik. Terörist başının çağrısını PKK nasıl dikkate alıyorsa, PKK’nın şubesi olan YPG’de SDG’de dikkate almalıdır. Bu çağrı Suriye’yi kapsar şekilde de yapılmalıdır. SDG hem Türkiye’nin hem de Suriye’nin güvenliğini tehdit ediyor” ifadelerini kullandı.

Kaynak:ANKA Haber Ajansı

