Suç örgütü lideri Sedat Peker memleketinde 21 milyon liralık festival düzenledi

Bir dönem yaptığı ifşalar ile Türkiye'nin gündemini sarsan Sedat Peker, memleketi Rize'deki düzenlenen festivalin tek sponsoru oldu.

Rizespor'un taraftar grubu Cümle Alem Tribünü'nün organize ettiği Cümle Alem Gençlik Festivali'nde Melek Mosso ve Sefo isimli sanatçılar sahne aldı.

Sedat Peker, Burhan Kuzu ile yazışmaları ifşalamıştı: Sanayinin milyoneri yaşamını yitirdi

Tıklım tıklım dolan festivalin maliyetinin 21 milyon lira olduğu öğrenildi. Festivalin bu masrafını da tek başına organize suç örgütü lideri Sedat Peker karşıladı.

Festivalin sonunda Sedat Peker'in fotoğrafı sahneye yansıtıldı. Sahneye çıkanlar, Peker'e teşekkür etti. Ardından da izleyiciler de Peker'in lehinde tezahürat yaptı.

Öte yandan Cümle Alem Tribünü X hesabından şu açıklamayı yaptı:

"Sefo ve Melek Mosso’nun sahne aldığı Cümle Âlem Gençlik Şöleni, 50 bini aşkın katılımcısıyla Karadeniz’de son yılların en büyük gençlik buluşmalarından biri oldu. Çevre illerden de yoğun katılımın olduğu şölen, şehrimizin gençlerine unutamayacakları bir coşku ve birlik ruhu yaşattı.

Bu anlamlı organizasyonun tüm masraflarını karşılayarak gençlerin yanında olduğunu bir kez daha ortaya koyan, Rize’nin yetiştirdiği isimlerden Reis Sedat Peker’e gönülden teşekkür ediyoruz.

Gençlerimiz, uzun süre hafızalarda yer edecek unutulmaz bir gece yaşadı"