200 milyon dolarlık servetiyle gündemde geniş yer bulan Boran Plastik’in kurucusu ve iş dünyasının tanınmış ismi Deniz Durmay, 86 yaşında yaşamını yitirdi.

Son yıllarını aile içi mal varlığı anlaşmazlıklarıyla geçiren Durmay, ikinci evliliğinden olan çocukları ile son eşi arasında yaşanan miras gerginlikleri nedeniyle oldukça zor bir dönem geçirmişti.

CENAZE PROGRAMI AÇIKLANDI

Deniz Durmay'ın cenazesi, 1 Eylül 2025 tarihinde Beykoz Karlıtepe Camii’nde kılınacak öğle namazının ardından, isteği doğrultusunda Edirnekapı Şehitlikler Mezarlığı’nda anneannesi Ayşe Deliismail’in yanına defnedilecek.

Eşi Zeynep Gülsüm Durmay, verdiği ölüm ilanında, "Çok kıymetli eşim Deniz Durmay’ı, 30 Ağustos 2025 tarihinde elim bir şekilde kaybetmenin derin hüznünü yaşıyorum" ifadelerini kullandı.

MİRAS GERİLİMİ AİLEYİ KARŞI KARŞIYA GETİRDİ

Ünlü iş insanı Deniz Durmay’ın büyük çaplı serveti, ilk evliliklerinden olan çocukları ile mevcut eşi ve onun kızını karşı karşıya getirmişti.

Patronlar Dünyası’nın haberine göre, Durmay’ın ilk evliliğinden olan çocukları, Zeynep Gülsüm Durmay’ın, babaları için “akıl sağlığı yerindedir” raporunu bir siyasetçiye 120 bin dolar rüşvet vererek temin ettiğini ileri sürmüştü. Sedat Peker rüşvet iddialarını açıklamıştı. 2020 tarihinde hayatını kaybeden Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Eski Anayasa Komisyonu Başkanı Prof.Dr.Burhan Kuzu’dan rapor istenen mesajlaşmanın görüntüsünü paylaşmıştı.

RÜŞVET İDDİALARINA SORUŞTURMA AÇILMIŞTI

Bu iddialar üzerine Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı, rüşvet yoluyla sağlık raporu alındığına dair şikâyet üzerine bir soruşturma başlattı. Soruşturma kapsamında ifade veren Zafer Üger (56), yaklaşık üç yıl önce Zeynep Gülsüm Durmay ile Beykoz’daki villasında buluştuğunu, bu görüşmede kendisine 120 bin dolar verdiğini ve ilave olarak 300 bin dolar daha istendiğini duyduğunu öne sürdü.

Üger ayrıca, dört kişilik bir grupla birlikte Deniz Durmay’ı Adli Tıp Kurumu’na götürdüklerini ve söz konusu raporun bu şekilde alındığını da iddialarına ekledi.

Şüpheli sıfatıyla ifade veren Zeynep Gülsüm Durmay (59) ise, söz konusu iddiaların tamamen gerçek dışı olduğunu belirterek, herhangi bir rüşvet karşılığı rapor alınmadığını savundu.

BORAN PLASTİK SEKTÖRÜN DEVLERİ ARASINDAYDI

Sanayi sektörünün önde gelen firmalarından biri olan Boran Plastik, Deniz Durmay’ın liderliğinde plastik sanayisinde önemli bir konuma ulaşmıştı. Türkiye genelinde birçok yatırım ve tesisle faaliyet gösteren şirket, sektöründe dev firmalar arasında yer alıyordu.

200 DÖNÜMLÜK ÇİFTLİK VE MİLYONLARCA DOLARLIK GAYRİMENKUL

Deniz Durmay’ın sahip olduğu ve miras tartışmalarına konu olan mal varlıkları arasında Türkiye’nin farklı bölgelerinde çok sayıda değerli gayrimenkul yer alıyor:

MİRAS DAVASINA KONU OLAN VARLIKLAR:

Gebze OSB’de fabrika tesisi

Gebze Pelitli’de 8 dönüm fabrika arsası

Bodrum Torba’da 6 dönüm denize sıfır otel arsası

Bodrum Gündoğan’da 8 dönüm denize sıfır otel arsası

Bodrum Gündoğan’da denize sıfır 10 villa

Bodrum Yalıkavak’ta 1,5 dönüm otel arsası

Bodrum Konacık’ta 1 villa

Bodrum Yalıkavak’ta 1 villa

Antalya Çamyuva’da 19 dönüm otel arsası

Antalya Çamyuva’da 3 dönüm arsa

Beykoz Acarkent’te 2 villa

Milas’ta 200 dönüm arazi üzerinde kurulu çiftlik

İstanbul’da 1 villa

Beykoz Saip Molla’da 1 villa

İstanbul Yenibosna Sanayi Sitesi’nde 2 iş yeri