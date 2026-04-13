Sosyal medya mesajları çok konuşulmuştu! Sabah Gazetesi Haber müdürü tanık olsun talebi

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin yeniden görülen davada, duruşmanın dikkat çeken başlıklarından biri Sabah gazetesi Haber Müdürü Halit Turan oldu. Kaplan’ın avukatı Umut Köroğlu, Turan’ın sosyal medya paylaşımını mahkeme salonunda okuyarak tanık olarak dinlenmesini talep etti. Mahkeme başkanı ise bu talebin, duruşma sonunda verilecek ara kararda değerlendirileceğini söyledi.

Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne yönelik davada, istinafın bir kısım cezaları bozmasının ardından birleştirilen dosyalar kapsamında açılan 76 sanıklı davanın ilk duruşmasının beşinci celsesi görüldü. Ankara 32. Ağır Ceza Mahkemesi’nce Sincan Cezaevi Kampüsü’nde yapılan duruşmada, Ayhan Bora Kaplan’ın da aralarında bulunduğu tutuklu sanıklar salonda hazır bulundu.

Dosya, operasyonu yürüten polisler, Kaplan’ın avukatları ve M7 kod adlı gizli tanık Serdar Sertçelik’in yer aldığı dosyaların birleştirilmesiyle oluşturulmuştu. Daha önce Ayhan Bora Kaplan suç örgütüne ilişkin 61 sanık hakkında verilen bir kısım cezalar istinafta bozulmuştu. Yeni yargılamada toplam 76 sanık bulunuyor.

ÇAPRAZ SORGUYA TEK YANIT

Duruşma, müşteki sanık eski Organize Suçlarla Mücadele Müdür Yardımcısı Şevket Demircan’ın çapraz sorgusuyla başladı.

MHP'li İzzet Ulvi Yönter'e fezleke mi geliyor? "Bahçeli yargıya saygılı davranacak"

Savcı, Serdar Sertçelik’in ağabeyi ile ailesinin örgüt tarafından tehdit edildiği bilgisinin kendilerine ulaşmasının ardından, can güvenliği için hangi tedbirlerin alındığını ve bu işlemlerin tutanağa geçirilip geçirilmediğini sordu. Demircan, tehdidin üst makamlara bildirildiğini, Sertçelik’in ağabeyine de bir sorun yaşaması hâlinde kendileriyle irtibat kurmasının söylendiğini anlattı. Ancak bu süreçte herhangi bir tutanak tutulmadığını belirtti.

Savcı ayrıca, Demircan’a tutuklanıp tahliye edildikten sonra Serdar Sertçelik’le doğrudan ya da aracılar üzerinden temas kurup kurmadığını da sordu. Demircan bu soruya, “Olmadı, olması da mümkün değil” yanıtını verdi.

Bunun dışındaki sorularda ise Demircan, diğer müşteki sanıklar eski Ankara İl Emniyet Müdür Yardımcısı Murat Çelik ile eski KOM Şube Müdürü Kerem Gökay Öner’de olduğu gibi, sanık avukatlarının sorularını yanıtsız bıraktı. Avukatların “Sorulara yanıt vermiyor olmanızın nedeni nedir” sorusuna da “Yanıt vermiyorum” karşılığını verdi.

Ayhan Bora Kaplan’ın avukatı Rıdvan Şahin, mahkeme başkanına: “Başkanım, soruları yanıtlamıyorlar. Kaplan’ın sorularını siz sorar mısınız?” diye seslendi. Mahkeme başkanı ise bu talebe, “Hayır öyle bir durum olamaz. Ben dosyaya ilişkin sorularımı sordum” yanıtını verdi.

Şahin daha sonra, dosyayla ilgili basında çıkan haberleri işaret ederek Demircan’a, "Gazeteciler Abdurrahman Şimşek, Zihni Çakır, Nedim Şener ve Halit Turan ile görüştünüz mü?” diye sordu. Demircan bu soruyu da yanıtsız bıraktı.

TURAN TANIK OLSUN TALEBİ

T24'ün haberine göre; duruşmada, Sabah Gazetesi Haber Müdürü Halit Turan’ın sosyal medya paylaşımı da gündeme geldi. Ayhan Bora Kaplan’ın avukatı Umut Köroğlu, Turan’ın paylaşımını okuyarak, “Turan’ın tanık olarak dinlenmesini talep ediyorum” dedi.

Mahkeme başkanı, tanık dinlenmesine ilişkin taleplerin duruşma sonunda verilecek ara kararda değerlendirileceğini söyledi.

Demircan, Ayhan Bora Kaplan’ın yönelttiği sorulara da “Cevap vermiyorum” diyerek yanıt vermedi. Kaplan’ın Demircan’a yönelttiği sorular şöyle oldu:

“SS’lere girdim yani Süleyman Soylu ve Sadık Soylu, Fatih’e girdim…’ şeklinde mesajlar atıyorsun gece 4’te. Eğer bu telefonun içeriğini siz hazırlamadıysanız bu mesaj nedir?” “Bizim dosyalarımızla ilgili ya da başka dosyalarla ilgili sahte ihbarlar yaptırıyor muydunuz” “MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin başdanışmanı Eyyup Yıldız ile ilgili herhangi bir araştırma ve inceleme yaptınız mı?”

Dosyanın M7 kod adlı gizli tanığı ve sanığı Serdar Sertçelik de Demircan’a bir dizi soru yöneltti. Ancak bu sorular da yanıtsız kaldı. Sertçelik’in yönelttiği sorular şöyleydi:

“Söylediklerinizi yapmadığım için abimi kara para aklama operasyonunda gözaltına aldınız mı?” “Abim gözaltındayken benimle konuştuktan sonra ve ben ‘tamam istediğinizi yapacağım’ dedikten sonra abimi serbest bıraktınız mı?” “Nurullah Kopuk’u benim yanıma gönderdiğinizi kabul ettiniz. Polis olmayan birisi ile böyle çalışmanız doğru mu?” “Ahmet Yıkılmaz ve Yüksel Kocaman aleyhinde bilgi vermemi istemenizin sebebi nedir?”

Mahkeme heyeti, duruşmaya saat 13.30’a kadar ara verdi.

HALİT TURAN'IN PAYLAŞIMI

Duruşmada okunarak tanık talebine dayanak yapılan Sabah Gazetesi Haber Müdürü Halit Turan’ın paylaşımı ise şöyle: