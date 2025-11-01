Son Dakika | Thodex kurucusu Fatih Özer ölümüne soruşturma! Adalet Bakanı açıkladı

Son Dakika | Thodex kurucusu Fatih Özer ölümüne soruşturma! Adalet Bakanı açıkladı
Yayınlanma:
Son dakika... Thodex'in kurucusu Faruk Fatih Özer'in cezaevinde ölü bulunması ile ilgili soruşturma başlatıldı. Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, şüpheli bir durum olup olmadığının açıklanacağını bildirdi.

Deprem Bölgesi Değerlendirme Toplantısı'nda gazetecilerin sorularını yanıtlayan Adalet Bakanı Yılmaz Tunç şunları ifade etti:

Tabii biz de bu konuyu burada öğrendik. Biraz önce haber aldık. Tabii hemen cezaevi yönetimimizle Ceza Tevkifevleri Genel Müdürümüzle irtibata geçtik. Burada tabii bir intihar şüphesinden bahsediliyor. İlk bulgulara göre intihar ettiği yönünde bilgiler var.

Tabii soruşturma bu konuda açıldı ve soruşturma devam ediyor. Soruşturmanın neticesinde kesin ölüm nedeni belli olacaktır. Ama şu anda ilk bulgular intihar olduğu yönünde. Tabii burada cezaevlerimizin yönetimi, idaresi her türlü tedbirler alınıyor bu noktada. Tabii tek kişilik odada kalıyor işlediği suç itibariyle böyle bir tedbir söz konusu. Tekirdağ F Tipi Yüksek Güvenlikli Cezaevinde tek başına kaldığı bir odada bir intihar şüphesi söz konusu.

Tabii cezaevinde odaların girişlerinde kameralar mevcut. Herhangi bir şüpheli durum var mı yok mu? Tüm bunlar soruşturulacak.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

