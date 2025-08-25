Son dakika | Özgür Özel Kent Uzlaşısı'nı hatırlattı: 'Yaptığımız suç değil siyaset'

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, İzmir Buca Cezaevi'nin önünde açıklama yaptı.

CHP lideri Özel, İzmir Büyükşehir Belediyesine yönelik soruşturmalar kapsamında konu alan kooperatiflerle ilgili açıklamalarda bulundu.

Özel, "Sanki kooperatif işi CHP'li siyasetçilerinin, belediye başkanlarının, bürokratlarının insanları mağdur etmek üzere, hatta dolandırıcılık falan diyorlardı... Allah'tan iddianamede kimsenin maddi bir çıkar beklemek kişisel bir şey yapmak gibi durumlarının olmadığı belirtilen bir iddianame hazırlandı. Bu konuda da bu bir başarısızlık değil, buradan önce bir başarı sonra da doğru bir model çıkaracağımızı herkes görecek. Çünkü bu şartlar altında, bu inşaat maliyetleriyle bu kadar vahşi kent rantlarının birileri tarafında yenildiği bir sürece kentin vatandaşla paylaşılması gerekiyor. Bu konuda örnek bir modeli geliştireceğimizi de herkes görecek" dedi.

MASAYI HATIRLATTI, 'KENT UZLAŞISI SUÇ DEĞİLDİR' DEDİ

Kent uzlaşısının suç olmadığını söyleyen Özel, "'Siz Kürtlerden oy alsın diye Kürtleri koydunuz onları yönetime dahil ettiniz, seçim sonucuna etki ettiniz' diyorlar. Yaptığımız tam olarak bu da bu suç değil, siyaset. Kürtlerin oyu varsa sözünün de olması, temsilinin de olması gerekir' dedik. Şimdi Türkiye'nin geldiği noktada sayın Bahçeli'nin 1 Ekim günü gidip DEM Parti'ye elini uzatmasıyla İmralı uzlaşısıyla bundan sonraki süreçle birlikte CHP'nin yaptığının bir suç değil çok önemli bir iş yapmış olduğunu görürsünüz" diye konuştu.

Özel, "AKP'den ümidini kesmiş muhafazakarlarla, milliyetçilerle, ülkücülerle de birlikteydik. O ittifakı da ne riskli ne hatalı ne de suç olarak gördüm. Bütün sorumluluğu aldığımı söylediğimde biri oraları kriminalize ediyordu" dedi.

"HASTALIĞI NÜKSEDERSE NE OLACAK?"

İBB soruşturması kapsamında tutuklanan Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık'ın sağlık durumuna ilişkin de konuşan Özel, "Siyasi bir kararla içeride tutulmasını kabul etmiyoruz. Mehmet Murat Çalık bir hükümlü değildir. Suçu ispata muhtaç. Ekrem İmamoğlu'nun en yakını diye düşünüp bir algı yaratmak için olmadık bir dosyadan içeride tutulan biri. Beraat edeceği kesin. Ama bu sırada hastalığı nüksederse ne olacağının cevabını kim verebilir?" ifadelerini kullandı.