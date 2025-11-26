Son dakika | Özgür Özel Aile Dayanışma Ağı'na canlı bağlantıyla katıldı

19 Mart günü İBB'ye yönelik düzenlenen operasyonların ardından tutuklanan isimlerin yakınları tarafından kurulan "Aile Dayanışma Ağı (ADA)", 14. buluşmasını yine Saraçhane Parkı'nda gerçekleştirdi.

Buluşma öncesi İBB'nin Saraçhane'deki binasına Türkiye haritası üzerine yazılmış dev "Önce Adalet, Önce Hürriyet" pankartı asıldı.

Silivri’den duygusal mesaj geldi: Dilek İmamoğlu eşine böyle yanıt verdi

Buluşmaya, tutuklu İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu'nun eşi Dilek Kaya İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İBB Başkan Vekili Nuri Aslan, CHP Genle Başkan Yardımcısı Suat Özçağdaş, CHP'li vekiller ve mağdur yakınları katıldı.

ÖZGÜR ÖZEL ÇEVRİMİÇİ BAĞLANTIYLA KATILDI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, buluşmaya çevrimiçi bağlantıyla katıldı.

Hasan Mutlu'nun eşi Saraçhane'de gözyaşlarına boğuldu! Dilek İmamoğlu böyle teselli etti

Özgür Özel, uzaktan bağlantıda yaptığı konuşmada şunları söyledi:

"'Önce Adalet, Önce Hürriyet' çalışması İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin Saraçhane'deki binasına asılmış. 81 ilde Kadın Kollarımızın, 81 ilde adalet isteyen ve arkadaşlarımız için hürriyet isteyen kadınların emekleriyle yaptıkları ve özenle bir araya getirilen bu çalışmanın Saraçhane'deki sembol binaya asılması çok kıymetli.

Biliyorsunuz bütün darbelerin bir hedefi var; siyasi hedefleri ve mekansal hedefleri oluyor. Siyasi hedefi, Türkiye Cumhuriyeti'nin bundan sonraki Cumhurbaşkanına ve bundan sonraki hükümetine, iktidarına darbe yapmaktı. Darbeciler bunu yaparken kendilerine bazı sembolleri hedef alırlar. Genelde bu askeri darbelerde Türkiye Büyük Millet Meclisi olur.

19 Mart sabahı İl Başkanımız Özgür Çelik'le telefonda bunun bir darbe olduğunu söylediğimde ve her darbenin hedefleri arasında sembol binalar olur dediğimde, yaptığımız değerlendirmede bunun Saraçhane'deki tarihi İstanbul Büyükşehir Belediye binası olduğunu konuşmuş; o binayı savunmanın demokrasiyi savunmak, o binayı savunmanın arkadaşlarımızı savunmak olduğunu söylemiştik.

"İBB'YE KAYYUM ATANMASININ ÖNÜNE GEÇİLMESİ SAĞLANDI"

Ben orada 7 gün 7 gece geçirdim. 19-26 Mart arası sizin bulunduğunuz o meydanda, dünya siyasi tarihinde ilk kez 7 gün üst üste, aynı gece, geceleyin aynı saatte ve artan kalabalıklarla, en son milyonları bulan mitingler yaptık. Aynı otobüs, aynı konuşmacı ve hedefimiz İstanbul'un iradesini yargı darbesine bırakmamaktı. Sonuçta 7 gün sonra, Sayın Nuri Aslan'ın, kendisi de bir belediye meclis üyesi olarak seçilmiş bir Cumhuriyet Halk Partili Nuri Aslan'ın, Belediye Başkan Vekili seçilmesiyle darbenin mekansal hedeften püskürtülmesi, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne kayyum atanmasının önüne geçilmesi sağlandı.

İstanbul'un seçilmiş Belediye Başkanı şu an tutsak ve bir mücadele veriyor; kendi hürriyetinden mahrum ama adalet için bir mücadelenin önderliğini yapıyor. Siz de bu sembol binaya 81 ilden atan kalplerin ve 81 ilden göz nurunun aktığı bir patchwork çalışmasını şu anda o binaya asarak çok anlamlı bir şey yaptınız. Benim İstanbul İl Başkanımızdan, Büyükşehir Belediye Başkan Vekilimizin şu anda binada asılan o çalışmayı, onların da rızasıyla, İstanbul İl Başkanımızdan; Cuma günü başlayacağımız ve Cumhuriyet Halk Partisi'nin parti programının da değişeceği, iktidar yürüyüşünün somutlaşacağı, iktidara yürüyeceğimiz kadroların, partiyi bu sırada yönetecek kadroların şekilleneceği kurultayımıza bu çalışmanın getirilmesi çok anlamlı olur."