Son Dakika | MSB'den mezuniyet tedbirleri açıklaması! Ailelere izin var mı?

Kara Harp Okulu'ndan geçen sene mezun olan teğmenler, geleneksel yeminlerini kılıç çatıp okumasının ardından kriz çıktı. "Mustafa Kemal'in Askerleriyiz" diyerek hep bir ağızdan yemin eden teğmenlere, disiplinsizlik iddiası ile soruşturma başlatıldı. Beş teğmene ve üç disiplin amiri TSK'dan ihraç edildi. İhraç kararına karşı çıkan, Türk Kara Kuvvetleri Kurmay Başkanı Tevfik Algan emekliliğine ayrıldı, Tuğgeneral Hakan Tutucu da aynı dönemde istifa etti.

Teğmenlerin ve istifaların ardından bu sene 30 Ağustos'ta düzenlenecek törende özel tedbirler alındığı iddia edildi.

Çıkan haberler ilişkin Milli Savunma Bakanlığı açıklama yaptı.

TÜM MEZUNLAR İÇİN TEK BİR TÖREN DÜZENLENECEK

MSB Basın ve Halkla İlişkiler Müşaviri ve Bakanlık Sözcüsü Tuğamiral Zeki Aktürk, basın toplantısı düzenledi. Aktürk, bu sene tüm harp okulu mezuniyetleri için tek bir tören yapılacağını açıkladı.

Milli Savunma Üniversitesi Kara, Deniz ve Hava Harp Okulları ile Bando Astsubay Meslek Yüksekokulu 2024-2025 eğitim ve öğretim yılı diploma ve sancak devir teslim törenlerinin 30 Ağustos’ta yapılacağını belirten Aktürk, Kara, Deniz ve Hava Astsubay Meslek Yüksekokullarının diploma ve sancak devir teslim törenlerinin 31 Ağustos’ta yapılacağını bildirdi.

Aktürk, "2024-2025 eğitim ve öğretim döneminde Harp Okullarından bin 299 subay, Astsubay Meslek Yüksekokullarından bin 943 astsubayın yanı sıra 16 dost ve müttefik ülkeden 106 subay ve 70 astsubay mezun olacaktır" dedi.

MSB kaynakları, bu yıl Milli Savunma Üniversitesi Harp Okullarından mezun olacak teğmenler için neden Kara Harp Okulu'nda tek bir tören yapılacağına ilişkin soru üzerine, "2025 yılı harp okulları mezuniyet töreni, Sayın Cumhurbaşkanımızın 31 Ağustos'ta yurt dışına seyahati nedeniyle ayrı ayrı değil ortak bir törenle Kara Harp Okulu’nda icra edilecektir" yanıtını verdi.

Öğrencilerin tedbir amaçlı akşamları okuldan uzaklaştırıldıkları iddialarına ilişkin şunları ifade edildi:

"Mezun olacak ve törende görevli askeri öğrenciler 17 Ağustos 2025 tarihinde Kara Harp Okulu’na katılış yapmışlardır. 18-29 Ağustos tarihleri arasında planlanan provalar törenin icra edileceği saatte yapılmaktadır. Provalar sonrasında askeri öğrencilerin ihtiyaçları ve istekleri dikkate alınarak 19.00-23.30 saatleri arasında ihtiyacı olanlara günlük izin verilmektedir. Dileyen dışarı çıkabilmekte, istirahat etmek isteyen de Harp Okulu’nda kalabilmektedir"

Tören provalarının 28 Ağustos'ta bitirileceği iddiasına ilişkin şunlar söylendi:

"Provaların 28 Ağustos'ta sonlandırılıp teğmenlerin 30 Ağustos'a kadar okuldan uzaklaştırılmaları söz konusu olmayıp 29 Ağustos günü genel prova icra edilecektir. Yani 18-29 Ağustos tarihleri arasında provalar günlük olarak icra edilmektedir"

Törene katılacak ailelerin sınırlandırılacağı iddia da şöyle yanıt verildi:

"Kara Harp Okulu tören alanının 4 bin olan kapasitesi yapılan genişletme çalışmaları ile 6 bine çıkarılmıştır. Kara Harp Okulu, Deniz Harp Okulu ve Hava Harp Okulu’ndan toplam bin 405 askeri öğrenci mezun olacağından, kapasiteye uygun olarak her mezun için dört aile ferdi olacak şekilde kontenjan verilmiştir. Davetli ailelerin girişlerinin hızlı ve güvenli olması maksadıyla, davetli kimlik bilgileri sisteme yüklenmiş ve barkod sistemi kullanılarak giriş sağlanacaktır"

Tören sonrası öğrencilerin aileleriyle görüştürülmeyeceği iddialarına ilişkin kaynaklar şunları söyledi: