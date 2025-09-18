Son Dakika | MHP'li Feti Yıldız: Sürecin adı Bahçeli modeli

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim 2024'te başlattığı İmralı Süreci, terör örgütü PKK'nın silah bırakması ve TBMM'de kurulan Milli Birlik, Dayanışma ve Demokrasi Komisyonu ile devam ediyor.

Komisyonda dün (17 Eylül), benzer terör sorunu ile mücadele eden ülkelerdeki çözüm örnekleri akademisyenler tarafından anlatıldı.

Komisyon bugün de toplanacak. Toplantı öncesi sürecin Meclis'teki çalışmalarını MHP adına takip eden MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Halk TV Muhabiri Şeyma Paşayiğit'e konuştu.

"BAHÇELİ MODELİ DÜNYAYA ÖRNEK OLACAK"

Feti Yıldız, şunları ifade etti: