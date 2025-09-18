Son Dakika | MHP'li Feti Yıldız: Sürecin adı Bahçeli modeli
Son dakika... MHP'li Feti Yıldız, İmralı Süreci hakkında konuştu. Halk TV'ye konuşan Yıldız, "Bu sürecin adı Bahçeli modeli olarak dünyaya örnek olacak"
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin 22 Ekim 2024'te başlattığı İmralı Süreci, terör örgütü PKK'nın silah bırakması ve TBMM'de kurulan Milli Birlik, Dayanışma ve Demokrasi Komisyonu ile devam ediyor.
Komisyonda dün (17 Eylül), benzer terör sorunu ile mücadele eden ülkelerdeki çözüm örnekleri akademisyenler tarafından anlatıldı.
Komisyon bugün de toplanacak. Toplantı öncesi sürecin Meclis'teki çalışmalarını MHP adına takip eden MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız, Halk TV Muhabiri Şeyma Paşayiğit'e konuştu.
"BAHÇELİ MODELİ DÜNYAYA ÖRNEK OLACAK"
Feti Yıldız, şunları ifade etti:
- "Komisyondaki akademisyenler Kanada'dan Kolombiya'ya kıymetli öneriler sundular. Hepsi önemli ama bizimkine benzemiyor. Bu sürecin ismi Bahçeli modelidir. Süreç tamamlanınca Bahçeli modeli dünyaya örnek olur, literatüre girer ve ilerleyen yıllarda çatışmalı ortamlarda barışın anahtarı olur. Bu süreç dünyaya örnek olacak"
