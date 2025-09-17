Öcalan'dan Avrupa'ya göç eden gençlere geri dönün çağrısı! "İmralı'yı tercih ederim"

Öcalan'dan Avrupa'ya göç eden gençlere geri dönün çağrısı! "İmralı'yı tercih ederim"
Yayınlanma:
Terör örgütü PKK'nın lideri Öcalan, Avrupa'ya göç eden gençlere çağrıda bulundu. Öcalan, gençlerin Türkiye'ye geri dönmesi gerektiğini belirterek, Avrupa'da yaşamaktansa cezaevinde yaşamayı tercih edeceğini söyledi. Öcalan, "Avrupa’dan ise burayı yani İmralı’yı tercih ederim" dedi.

DEM Parti İmralı Heyeti, 28 Ağustos’ta terör örgütü PKK'nın lideri Öcalan’la uzun bir aradan sonra yeniden görüştü. İmralı Cezaevi'nde gerçekleşen görüşme üç saat sürdü.

İlke TV'nin haberine göre; Öcalan özellikle Avrupa’ya göç eden gençleri gündeme getirdi. Göç edenlerin kendi ülkelerinde yaşam kurmaları gerektiğini vurgulayan Öcalan, Şanlıurfa, Ağrı ve benzeri illerden insanların kendi topraklarında kalmak istememesini eleştirdi. Bu eğilimin bilinçli bir uzaklaştırma politikasının sonucu olduğunu iddia etti.

Öcalan Demirtaş'ı topa tuttu iddiası! "Erdoğan'a seni başkan yaptırmayacağız dememeliydi"Öcalan Demirtaş'ı topa tuttu iddiası! "Erdoğan'a seni başkan yaptırmayacağız dememeliydi"

"AVRUPA YERİNE İMRALI'YI TERCİH EDERİM"

Öcalan, görüşmede şu ifadeleri kullandı:

“Avrupa’dan ise burayı yani İmralı’yı tercih ederim. Çok açık söylüyorum; Kendi topraklarına, kendi kültürlerine karşı borçlarını ödemeliler. Ben onları buna teşvik ediyorum. Bu süreçte bir hedefim de sürgünden ülkeye nitelikli bir şekilde dönüşü sağlamaktır.”


Öcalan, Avrupa’daki Kürtlerin kültürlerini, dillerini ve komünlerini inşa etmeleri gerektiğinin söylediği aktarıldı.

