Son Dakika | Komedyen Egemen Şimşek 'Halkı kin ve tahrik'ten tutuklandı!
Son dakika... Komedyen Egemen Şimşek, stand up gösterisindeki esprileri nedeniyle gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. İktidar medyası, Şimşek'in sahnede Hz. İsa ve Hz. Musa ile ilgili yaptığı espriler ile iki peygambere hakaret ettiğini iddia etmişti.

Aykırı Düşünceler isimli stand up gösterisi ile tanınan Komedyen Egemen Şimşek, bir göstersinde Hz. Musa ve Hz. İsa ile ilgili espri yaptı.

İktidar medyası, "Egemen Şimşek isimli sözde komedyen peygamberlerimiz hakkında küfürlü şakalar yaptı" benzeri başlıklarla Şimşek'i hedef gösterdi.

Şimşek, hakkında soruşturma başlatıldı. Şimşek gözaltına alındıktan sonra çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Ekol TV'de Dilek Yaman Demir, Şimşek, ‘Halkı Kin ve Düşmanlığa Alenen Tahrik Etme’ iddiasından tutuklandığını aktardı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

