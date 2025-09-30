Son Dakika | Komedyen Egemen Şimşek 'Halkı kin ve tahrik'ten tutuklandı!

Son dakika... Komedyen Egemen Şimşek, stand up gösterisindeki esprileri nedeniyle gözaltına alındıktan sonra tutuklandı. İktidar medyası, Şimşek'in sahnede Hz. İsa ve Hz. Musa ile ilgili yaptığı espriler ile iki peygambere hakaret ettiğini iddia etmişti.