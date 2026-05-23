Son Dakika Kılıçdaroğlu'na CHP'den jet yanıt geldi! "Ahlaken eleştiri gelmiyor ahlaki iftiralar atılıyor"

Halk TV Muhabiri Sibel Mazrek'e konuşan CHP Genel Başkan Yardımcısı Gül Çiftçi şunları ifade etti:

"Cumhuriyet Halk Partisi'ne ahlaken bir eleştiri gelmiyor. Cumhuriyet Halk Partisi'ne ahlaki iftiralar atılıyor. Cumhuriyet Halk Partisi'nin seçilmişlerine, bireylerine, üyelerine ya da oy verenlerine ahlaki iftiralar atılıyor. Ve bunu yapanların da geçmişte bu ülkeyi ne kadar yanlış şeylere sürüklediğini, ne kadar yanlış işler yaptıklarını da defalarca gördük. O yüzden onların o iftiraları üzerine yapılmış bir açıklamaya hani bir cevap vermeyi doğru görmem kendi adıma. Kendi değerlerime yakıştırmam bunu. Ama Cumhuriyet Halk Partisi'nin bütün seçilmişleri, bütün bireyleri, oy verenleri, üyelerinin hepsi tertemizdir. Hiç kimse ne partisine, ne kendi ahlakına, ne de kendi onuruna halel getirecek hiçbir işin içinde olmaz, olmamıştır da, olmayacaktır da."