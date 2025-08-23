Son dakika | KESK'in 'Gazze'de Kıtlık Yaşanıyor' başlıklı basın açıklamasına polis müdahalesi

Son dakika... KESK'in 'Gazze'de Kıtlık Yaşanıyor' başlıklı basın açıklamasına polis müdahale etti.

İsrail saldırılarının hedefi ve abluka altındaki Gazze'de yüzbinlerce kişi açlıkla karşı karşıya. Özellikle çocukların yetersiz beslenme ve hastalık riski altında bulunduğu Gazze'de Birleşmiş Milletler resmen kıtlık ilan etti. BM'nin bu kararının ardından birçok ülke İsrail'e tepki gösterdi. Türkiye'de de birçok siyasi parti, emek örgütü ve sivil toplum kuruluşu İsrail'e tepkisini dile getirdi.

POLİS MÜDAHALE ETTİ

Kamu Emekçileri Sendikaları Konfederasyonu (KESK), Ankara'da İsrail Büyükelçiliği önünde "Gazze'de Kıtlık Yaşanıyor" başlıklı basın açıklaması düzenlemek istedi. Burada KESK'lilerin eylemine polis müdahale etti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

