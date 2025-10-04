Son dakika | İsrail'in alıkoyduğu aktivistleri taşıyan uçak İstanbul'da

Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan ancak İsrail güçlerince el konulan Küresel Sumud Filosu’nda yer alan Türk vatandaşları Türkiye’ye döndü.

Sumud Filosu'ndaki Türk vatandaşları ve farklı ülkelerden aktivistleri taşıyan özel uçak, İsrail’in Eilat kentindeki Ramon Havalimanı’ndan kalkarak İstanbul Havalimanı’na indi.

Uçakta, 36’sı Türk vatandaşı olmak üzere toplam 137 filo katılımcısı yer aldı. Yolcular arasında ABD, Birleşik Arap Emirlikleri, Cezayir, Fas, İtalya, Kuveyt, Libya, Malezya, Moritanya, İsviçre, Tunus ve Ürdün vatandaşlarının da bulunduğu bildirildi.

Dışişlerinden kritik 'Sumud Filosu' açıklaması

Uluslararası haber ajansları, İsrail’in operasyon kapsamında en az 440 aktivisti gözaltına aldığını duyurmuştu. Küresel Sumud Filosu Türkiye Delegasyonu ise alıkonulduğu teyit edilen Türk aktivist sayısının 48 olduğu belirtildi.



Uçaktan inen aktivistler "Biz kazandık", "Abluka kırıldı, Filistin özgür" diye bağırdı. Aktivistler "Özgür Filistin" sloganı attı.

Gazze’ye insani yardım ulaştırmak amacıyla yola çıkan ancak İsrail güçlerince el konulan Küresel Sumud Filosu’nda yer alan Türk vatandaşları Türkiye’ye döndühttps://t.co/7heGYDkaRO pic.twitter.com/vCKGCfSdYd — Halk TV (@halktvcomtr) October 4, 2025

137 aktivisti taşıyan uçağın radar sisteminde en çok takip edilen uçaklar arasında girdiği belirtildi.

HAVALİMANINDA KARŞILANDILAR

Sumud Filosu’nda yer alan 137 kişi İstanbul Havalimanı'nda kalabalık bir grup tarafından karşıladı. İsrail'e tepki gösteren grup sık sık İsrail karşıtı slogan attı.

GERİDE KALAN İSİMLERİ TEK TEK SIRALADI

Delegasyon saha sorumlusu Davut Daşkıran, "Türkiye hükümetine çok teşekkür ediyorum. Elçiliklerimiz bizi yalnız bırakmadılar. Ama kamuoyuna şu isimleri paylaşmak istiyorum. Necip Bahçıvan, Abdullah Gündem, Alpaslan Arslan, Yunus Demir, Turgay Turan, Zeydel Abidin Özkan, Muhammet Fatih Sinan, Sena Polat, Semih Fener, Hakan Şimşek isimler orada kaldı. Elçiliklerimiz bu isimleri bize tekrar ulaştıracaklarını söyledi. Biz başardık. Ablukayı kırdık. Bütün dünyaya İsrail'in ne kadar zalim olduğunu gösterdik" açıklamasında bulundu. ​​​​​​​

Bakan Fidan'dan İsrail'in alıkoyduğu Türk vatandaşlarıyla ilgili açıklama

KURTULMUŞ'TAN AÇIKLAMA: VATANDAŞLARIMIZ SAĞ SALİM ÜLKEMİZE DÖNDÜ

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Küresel Sumud Filosu’nda yer aldıkları için Siyonist İsrail tarafından alıkonulan vatandaşlarımız sağ salim ülkemize döndü. Gazze’nin masum ve mazlum halkının yanında yer alan insanlık cephesinin korkusuz kahramanları bu değerli kardeşlerimize yürekten teşekkür ediyorum. Milletimiz, dünyanın neresinde olursa olsun, mazlum ve masumların yanında olmaya devam edecektir. Filoda yer alan her bir kahramana selam olsun" dedi. ​​​​​​​

NE OLMUŞTU?

İsrail ordusu, 1 Ekim'de Gazze'ye insani yardım taşıyan Küresel Sumud Filosu'na saldırmış ve filodakileri yasa dışı şekilde alıkoymuştu.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, saldırının ardından uluslararası sularda Türk vatandaşlarının alıkonulmasına ilişkin "Birleşmiş Milletler Deniz Hukuku Sözleşmesi'ndeki düzenlemeler", Ceza Muhakemesi Kanunu'nun 15. maddesindeki yetki kuralları ve Türk Ceza Kanunu'nun 12. ve 13. maddelerindeki görev kuralları çerçevesinde "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "ulaşım araçlarının kaçırılması veya alıkonulması", "nitelikli yağma", "mala zarar verme" ve "eziyet" suçlarından soruşturma başlatmıştı.