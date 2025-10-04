Bakan Fidan'dan İsrail'in alıkoyduğu Türk vatandaşlarıyla ilgili açıklama

Bakan Fidan'dan İsrail'in alıkoyduğu Türk vatandaşlarıyla ilgili açıklama
Yayınlanma:
İsrail tarafından alıkonulan 36’sı Türk 137 aktivisti taşıyan uçak İstanbul’a indi. Dışişleri Bakanı Fidan, İsrail’de alıkonulan diğer yurttaşların dönüşü için çalışmaların sürdüğünü açıkladı.

İsrail tarafından uluslararası sularda el konulan Küresel Sumud Filosu teknelerinde yer alan 36'sı Türk vatandaşı, 137 aktivistin uçağı İstanbul'a indi. Aktivistler havalimanında alkışlarla karşılanırken bu kapsamda birçok Türk vatandaşı aktivistin hala İsrail tarafından alıkonulduğu belirtildi.

"YURDA DÖNÜŞLERİ İÇİN ÇALIŞMALARIMIZ SÜRÜYOR"

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, İsrail tarafından alıkonulan diğer yurttaşların da ülkeye dönüşleri için çalışmalarının sürdüğünü açıkladı.

Bakan Fidan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "İsrail güçlerince el konulan Küresel Sumud Filosu teknelerinde yer alan vatandaşlarımızı ve çeşitli ülkelerden filo katılımcılarını taşıyan Türk Hava Yolları uçağı İstanbul'a ulaştı. Kalan vatandaşlarımızın da en kısa sürede yurda dönüşleri için çalışmalarımız sürüyor. İnsanlığın vicdanına ses olan yürekli insanlar, cesaretleri ve kararlılıklarıyla zulme karşı onurlu bir duruş sergilediler; adalet ve insani değerler adına verdikleri mücadele ile mazlumların sesi oldular" ifadelerini kullandı.

Kaynak:Demirören Haber Ajansı (DHA)

