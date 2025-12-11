Son dakika! İmralı Heyeti'nden komisyonun nihai raporundan önce ziyaret turu

Halkların Eşitlik ve Demokrasi Partisi (DEM Parti) İmralı heyeti, yarın MHP Genel lideri Devlet Bahçeli ve DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile görüşecek.

Partiden verilen bilgiye göre İmralı heyeti üyeleri Pervin Buldan, Mithat Sancar ve Faik Özgür Erol ilk olarak yarın saat 11.00'de DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan ile partisinin genel merkezinde görüşecek.

İMRALI HEYETİ BAHÇELİ İLE GÖRÜŞECEK

Heyet, saat 14.00'te ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'yi Meclis'te ziyaret edecek. İmralı heyetinin Meclis'teki Komisyonun nihai rapor öncesi siyasi parti temsilcileriyle yapacağı görüşme kapsamında bu ziyaretleri gerçekleştireceği ifade edildi.