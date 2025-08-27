Son dakika | İmamoğlu'nun avukatı Nusret Yılmaz hakkında adli kontrol kararı

Son dakika | İmamoğlu'nun avukatı Nusret Yılmaz hakkında adli kontrol kararı
Yayınlanma:
Son dakika haberi... İmamoğlu'nun avukatı Nusret Yılmaz'a gözaltına alınmıştı. Yılmaz hakkında adli kontrol kararı verildi. Yılmaz yurtdışı yasağı ile serbest bırakıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne (İBB) yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında Trabzon'da gözaltına alınarak İstanbul'a getirilen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Nusret Yılmaz hakkında adli kontrol kararı verildi. Yılmaz, hakkında imza ve yurtdışı yasağı uygulandığı belirtildi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ve eşi Dilek İmamoğlu'nun avukatı Nusret Yılmaz, dün Trabzon'da gözaltına alındı.

Polis eşliğinde İstanbul'a getirilen Yılmaz, bugün Bayrampaşa Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildi.

İMAMOĞLU'NUN AVUKATI HAKKINDA ADLİ KONTROL KARARI

Hastanedeki işlemleri tamamlanan avukat Nusret Yılmaz'ın Vatan Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Buradaki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. Yılmaz hakkında adli kontrol kararı verildi. Ayrıca Avukat Nusret Yılmaz'a imza ve yurtdışı yasağı uygulandığı ifade edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

