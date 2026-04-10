Son Dakika | İmamoğlu'ndan Erdoğan ve Bahçeli'ye çağrı! "Bir kez daha pişman olmayın, kandırılmayın"
İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, kamuoyunda geniş yankı uyandıran İBB davasına ilişkin dikkat çekici bir açıklamada bulundu. İmamoğlu, hem Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a hem de MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’ye doğrudan seslenerek, davanın seyrine ve ortaya atılan iddialara sert eleştiriler yöneltti.
Adalet, hukuk ve kamu vicdanı vurgusunun öne çıktığı açıklamada, sürecin yalnızca hukuki değil, aynı zamanda toplumsal bir sorumluluk meselesi olduğuna dikkat çekildi.
"BİR KEZ DAHA PİŞMAN OLMAYIN, KANDIRILMAYIN"
Ekrem İmamoğlu'nun sosyal medya platformu X hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verildi:
Sayın Erdoğan,
İddianamenin hâl-i pürmelâlinden haberdar mısınız?
Temelsiz iddialara karşı dile getirilen gerçekler karşısında şaşkınlığını gizlemekte zorlanan kamuoyunun tepkisini yok sayamazsınız.
Yok yere hayatı karartılan masumların, iftiraları çökerten tutsakların özgürlüklerinin elinden alınmasını, adil yargılanma isteyen haklı çığlığını işitiyor musunuz?
Anaların gözyaşları adalet için akarken gözünüzü yumuyor musunuz?
Bu Dava ASRIN UTANCIDIR.
Farkında mısınız?
Sanırım değilsiniz!
Sayın Erdoğan ve Sayın Bahçeli,
Yarın utanılacak sözleri TBMM çatısı altında kimse dile getirmesin.
Artık ah almayın! Bir kez daha pişman olmayın!
Kandırılmayın, kimseyi kandırmayın!
Yargılamalara şahitlik size farz! Çünkü sorumlusunuz!
HAKİKATTEN KAÇMAYIN!