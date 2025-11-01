Son Dakika |İmamoğlu 'AKP'nin oyunu' dedi her şeyi tek tek açıkladı

Son Dakika |İmamoğlu 'AKP'nin oyunu' dedi her şeyi tek tek açıkladı
Yayınlanma:
Son dakika.. İBB Başkanı ve Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, son dönemdeki operasyonlara dikkat çekip, "Sanki Türkiye’de iktidar değişmiş hukuk geri gelmiş de yıllardır suç işleyenler temizleniyormuş gibi davranıyorlar" Ama millet bu oyunu görüyor" dedi.

Ekrem İmamoğlu, Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi hesabından şunları paylaştı:

Aldanmaya alıştınız ama milleti aldatamayacaksınız!

Bugünlerde iktidarın gündeminde, tarihe geçecek çürüme itirafları, yalan müjdeler ve fiyasko kampanyalar var.

Sanki Türkiye’de iktidar değişmiş hukuk geri gelmiş de yıllardır suç işleyenler temizleniyormuş gibi davranıyorlar.

Yasadışı bahis çeteleri, bahis oynayan hakemler, kara para operasyonları, yandaş medya patronlarının biletini kesmeler...

Görünen o ki savcıların şimdi “harekete geçesi” gelmiş!

Ama millet bu oyunu görüyor. Yalan müjdelerle, sahte başarı hikâyeleriyle kimse kandırılamaz! Her yerden doğalgaz bulduk diyorlar ama gidip en pahalı Amerikan gazını alıyorlar. Enflasyon düşüyor diyorlar ama milletin cebindeki yangın büyüyor!

Futbol taraftarını, emekçiyi, yoksulu, gençleri aldatamayacaksınız!

Kötü film senaryolarını hatırlatan casusluk iftiralarıyla da bu halkı susturamayacaksınız!

Bu millet vatanseverlerle makamseverleri ayırıyor. Ve günü geldiğinde, bu bozuk düzene sandıkta son verecek!

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Yağış beklenirken sıcaklar terletecek: Meteoroloji'den 'pastırma sıcakları' alarmı
Milyonlarca kişi diken üstünde: Her an deprem olabilecek 3 fayı açıkladı
Milyonlarca kişi diken üstünde: Her an deprem olabilecek 3 fayı açıkladı
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
Yönettiği maçta "Kırmızı kart çıkar" bahsi oynamış 5 milyon lira kazanmış
İspanyol YouTuber Beyoğlu'nda kabusu yaşadı: Kovalamaca, takip, tehdit...
2025 bitmeden başvuran kazanacak: Emeklilikte 200 bin liraya kadar kazanç sağlayabilecek!
Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor: Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Elektrikli aracı olan herkesi ilgilendiriyor
Şarj kablosunu bahane eden sigorta şirketine ağır fatura
Deprem uzmanı Sındırgı depremlerinin sebebini açıkladı: Çarpıcı İstanbul ve Manisa tahmini
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Türkiye'nin ilk toplu iğne fabrikasının ne zaman kurulduğu ortaya çıktı? 25 yıl önce toplu iğne üretemiyor muyduk?
Şener Üşümezsoy çok sinirlendi: 'Yahu yeter be' diyerek stüdyodan ayrıldı
Hakemlerin bahis oynadığı maçlar belli oldu: Süper Lig'i karıştıracak iddia
Siyaset
Yeni siyasi ittifak geliyor! Barajı geçeceklerinden eminler
Yeni siyasi ittifak geliyor! Barajı geçeceklerinden eminler
Esenyurt kayyumu atanmasının yıl dönümünde caka sattı! Ali Yerlikaya'nın bile böyle videosu yok
Esenyurt kayyumu atanmasının yıl dönümünde caka sattı! Ali Yerlikaya'nın bile böyle videosu yok