İmamoğlu'ndan yeniden tutuklanan 'itirafçı' yorumu: Kumpas alenen çökmüştür

Yayınlanma:
İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, "Etkin pişmanlık adı altında kurgulanan kumpas alenen çökmüştür. Daha önce 'iftiracı' yapılıp tahliye edilen bir kişinin ifadelerindeki çelişkiler nedeniyle yeniden tutuklanması, bu dosyanın nasıl bir yöntemle yürütüldüğünü açıkça gösteriyor." dedi.

İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı adayı Ekrem İmamoğlu, İBB’ye yönelik yürütülen mali soruşturma kapsamında 23 Mart’ta tutuklanan ASOY İnşaat’ın sahibi Adem Soytekin'in, daha önce “etkin pişmanlık” hükümlerinden faydalanarak 'itirafçı' olmasıyla 10 Temmuz’da tahliye edilmesi ve sonrasında verdiği beyanlarda “tutarsızlık” tespit ettiği belirterek yeniden tutuklanması ile ilgili X sosyal medya platformundaki "Cumhurbaşkanlığı Aday Ofisi" hesabından paylaşımda bulundu.

İBB dosyasında itirafçı olmuştu! Adem Soytekin yeniden tutuklandıİBB dosyasında itirafçı olmuştu! Adem Soytekin yeniden tutuklandı

"ETKİN PİŞMANLIK ADI ALTINDA KURGULANAN KUMPAS ALENEN ÇÖKMÜŞTÜR"

Yapılan paylaşımda şunlar kaydedildi:

"Etkin pişmanlık adı altında kurgulanan kumpas alenen çökmüştür. Daha önce 'İftiracı' yapılıp tahliye edilen bir kişinin ifadelerindeki çelişkiler nedeniyle yeniden tutuklanması, bu dosyanın nasıl bir yöntemle yürütüldüğünü açıkça gösteriyor. Bugün bu çelişkileri tespit edenler, aynı beyanlarla tutuklanan insanlar için ne diyecek?

"HUKUKA VE GERÇEKLERE AYKIRI İFADELERE DAYANAN TUTUKLAMA AÇIKÇA HAK İHLALİDİR"

O tutarsız ifadeler yüzünden özgürlüğünden edilenler, ailelerinden koparılanlar adaleti nerede arayacak? Aklınız şimdi mi başınıza geldi? Hukuka ve gerçeklere aykırı ifadelere dayanan tutuklama açıkça hak ihlalidir. İnsanlara, eşini, çocuğunu ya da kardeşini cezaevinden kurtarmak için baskı yapmak, önlerine konulan metinleri imzalatmak için zorlamak açık bir hukuka aykırılıktır.

"ADALET, SİYASİ AMAÇLARLA EĞİLİP BÜKÜLEMEZ"

Devletin görevi o insanları köşeye sıkıştırmak değil, hukuku işletmek ve adaleti sağlamaktır. Adalet, siyasi amaçlarla eğilip bükülemez. İstanbul’un iradesine kumpas kurmaya çalışanlar şunu artık anlamalı: Millet kirli oyunlara teslim olmaz. Hukuk, bir gün herkes için gerçek anlamıyla işlemeye başlayacak. Ve biz o güne kadar doğruları söylemeye, milletin iradesini savunmaya devam edeceğiz."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

