Son Dakika | Erdoğan: Resepsiyondaki kare gerçek Türkiye fotoğrafıdır
Azerbaycan'dan dönen Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, uçaktakilerin sorularını yanıtladı.
"Sayın Cumhurbaşkanım, saygılar sunuyorum. Meclisin açıldığı 1 Ekim resepsiyonunda bir fotoğraf verildi. Bu fotoğrafı çok kamuoyunda tartışıldığını da gördük. Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz?" sorusuna Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, şu yanıtı verdi:
"Meclis açılış resepsiyonu davetine katılanların oradaki yer alışı bizim için çok çok önemliydi. DEM Grubuyla da orada bir araya geldik, sohbetlerimiz oldu. Bu sohbetlerin dışında da geleceğe yönelik neler yapılabilir? Bunları konuşma, görüşme fırsatımız oldu. Bundan sonrası da inşallah hayır olur diye düşünüyorum. Resepsiyonda çekilen fotoğraf karesine gelirsek. O kare, gerçek Türkiye fotoğrafıdır. Birileri Türkiye’yi kamplara bölünmüş, paramparça gibi göstermeye çalışıyor, ancak hakikat oradaki birlik ve beraberlik tablosudur. O tablonun parçası olamayanlar, oturup kendilerini hesaba çekmelidir"
Gelecek Partisi'nden 'Bu fotoğraf turnusol kağıdı oldu' eleştirilerine yanıt
ERDOĞAN'IN BU KAREYE İLK AÇIKLAMASI DEĞİL
Erdoğan, Meclis'teki bu kareye ilk olarak bir gün sonra yorum yapmıştu. Erdoğan, 2 Ekim partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda şunları ifade etmişti:
"Ve değerli kardeşlerim, dün biliyorsunuz Türkiye Büyük Millet Meclisimizin 4. Yasama Yılı başladı. Biz de her sene olduğu gibi bu yılda yeni yasama yılı açış konuşmasını gerçekleştirerek Cumhurbaşkanlığı makamı için iftihar verici bir teamülü yerine getirdik. Meclisteki atmosfer umutlarımızın daha da artmasına vesile olmuştur. Buradan, demokrasi kültürünün ne manaya geldiğini bir kez daha ortaya koyan tüm milletvekillerine ve sayın genel başkanlara teşekkür ediyorum. Dünkü tabloyu çok kıymetli bulduğumuzu özellikle ifade ediyorum. Tabii, Ana Muhalefet Partisi’nin daha ilk gününde uyduruk bir bahane üreterek Meclisi kırıp kaçması, aslında bunların zihniyetlerinin de görülmesini sağlamıştır. Yaklaşık 28 milyon vatandaşımızın oyunu alan bir Cumhurbaşkanı olarak, bunların Meclis açılışından firar etmek için öne sürdükleri saçmalıkların elbette bizim nazarımızda hiçbir kıymeti harbiyesi yoktur."