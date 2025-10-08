Son Dakika | Erdoğan: Resepsiyondaki kare gerçek Türkiye fotoğrafıdır

Azerbaycan'dan dönen Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, uçaktakilerin sorularını yanıtladı.

"Sayın Cumhurbaşkanım, saygılar sunuyorum. Meclisin açıldığı 1 Ekim resepsiyonunda bir fotoğraf verildi. Bu fotoğrafı çok kamuoyunda tartışıldığını da gördük. Bu konuda siz ne düşünüyorsunuz?" sorusuna Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan, şu yanıtı verdi:

"Meclis açılış resepsiyonu davetine katılanların oradaki yer alışı bizim için çok çok önemliydi. DEM Grubuyla da orada bir araya geldik, sohbetlerimiz oldu. Bu sohbetlerin dışında da geleceğe yönelik neler yapılabilir? Bunları konuşma, görüşme fırsatımız oldu. Bundan sonrası da inşallah hayır olur diye düşünüyorum. Resepsiyonda çekilen fotoğraf karesine gelirsek. O kare, gerçek Türkiye fotoğrafıdır. Birileri Türkiye’yi kamplara bölünmüş, paramparça gibi göstermeye çalışıyor, ancak hakikat oradaki birlik ve beraberlik tablosudur. O tablonun parçası olamayanlar, oturup kendilerini hesaba çekmelidir"

Gelecek Partisi'nden 'Bu fotoğraf turnusol kağıdı oldu' eleştirilerine yanıt

ERDOĞAN'IN BU KAREYE İLK AÇIKLAMASI DEĞİL

Erdoğan, Meclis'teki bu kareye ilk olarak bir gün sonra yorum yapmıştu. Erdoğan, 2 Ekim partisinin Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda şunları ifade etmişti: