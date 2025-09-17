Son dakika | Emekli Albay Orkun Özeller gözaltına alındı

Son dakika haberi... Emekli Albay Orkun Özeller hakkında İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından MHP lideri Devlet Bahçeli’nin şikayeti sonrası 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik' suçlamasıyla suçlamasıyla soruşturma başlatıldı. Özeller hakkında gözaltı kararı verildiği belirtildi.

Emekli Albay Orkun Özeller hakkında gözaltı kararı verildi. Gözaltı kararını öğrenen Özeller, Ordu'da Adliye'ye kendisi gitti. Özeller'e yöneltilen suçlama 'halkı kin ve düşmanlığa tahrik', aynı zamanda MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'ye yönelik kullandığı ifadeler olduğu belirtildi. Gözaltı kararının Bahçeli'nin şikayeti sonrası alındığı öğrenildi.

ÖZELLERİN AVUKATINDAN AÇIKLAMA

Özeller için yakalama ve telefona el koyma kararı olduğu öğrenilirken Özeller’in telefonu kayıp olduğu bildirildi. Konuya ilişkin avukatı bir açıklama yaptı. Avukat Doğukan Kozan, "Orkun Özeller, kendine yönelik çok sayıda tehdit ve hakaret suçu işlenirken bunlar yönünden işlem yapılmayıp hakkında gözaltı kararı verilmesine sinirlenerek telefonunu fırlatmış ve telefon kırılmıştır. Adliyeye gelirken de onu yanında getirmeyi düşünmediği için telefonuna el koyma yapılamamıştır" açıklamasında bulundu.

Özeller, sosyal medya platformu X hesabı üzerinden poligonda atış yaptığı bir video paylaşmış ve "Formda kalmak önemli. Spor her yerde atış emniyetli yerlerde yapılmalı" açıklamasında bulunmuştu.

TEHDİT EDİLDİĞİNİ ÖNE SÜRMÜŞTÜ

Emekli albay Özeller, MHP lideri Bahçeli'yi sosyal medya hesabından eleştirmesi üzerine, MHP'ye yakınlığıyla bilinen birçok kişi tarafından tehdit ve hakaretlere maruz kaldığı öne sürülmüştü. Özeller tehdit edildiğini ifade etmişti.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

