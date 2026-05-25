Son Dakika | Dervişoğlu: Cumhuriyetimiz 'kayyumlar cumhuriyetine' dönüştürülmek isteniyor

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, CHP Genel Merkezi’ne polis müdahalesine ve mutlak butlan kararına tepki göstererek demokrasi ve hukuk vurgusu yaptı.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, CHP Genel Merkezi’ne yönelik polis müdahalesi ve mutlak butlan kararının ardından partisinin değerlendirmelerini açıkladı. Dervişoğlu, yaşanan süreci “utanç dönemi” olarak nitelendirdi.

Dervişoğlu, Cumhurbaşkanlığı Hükûmet Sistemi ile birlikte hukukun ve demokrasinin ağır bir baskı altında olduğunu söyledi.

Bilgi Üniversitesi’nin kısa süre içinde kapatılıp yeniden açılmasını ve CHP Genel Merkezi’ne polis eşliğinde girilmesini örnek gösteren Dervişoğlu, “Ancak şaşırmadık. Çünkü bu aşamayı çoktan geride bırakmış durumdayız. Aslında neye şaşıracağımızı da şaşırmış durumdayız” dedi.

"ÇÜRÜMÜŞLÜK HALİDİR"

Dervişoğlu, Türkiye’de olağanüstü gelişmelerin olağanlaştırılmaya çalışıldığını belirterek şunları söyledi:

“Velhasıl bize olağanüstülüğü olağan diye kanıksatmaya başladılar. 'Daha ne olacak da şaşıracağız acaba?' diye kendi kendimizi sorguluyoruz. Bu tam bir çürümüşlük halidir ve içinde bulunduğumuz yüzyılda Türkiye'nin hak ettiği bir durum değildir.”

İYİ Parti’nin yaşananları büyük bir endişeyle izlediğini söyleyen Dervişoğlu, “Üniformalı darbe dönemlerini aratmayan, hatta belki de maalesef aratan olaylara şahitlik ediyoruz ve Cumhuriyetimizin geleceği açısından da çok büyük bir endişe taşıyoruz” ifadelerini kullandı.

"KAYYUMLAR CUMHURİYETİ TEPKİSİ"

Dervişoğlu, Türkiye’de cumhuriyetin “kayyumlar cumhuriyetine” dönüştürülmek istendiğini savundu. CHP’ye yönelik sürecin yalnızca bir partiyle sınırlı olmadığını belirten Dervişoğlu, iktidarın çaresizliğini ve sonraki adımını gösterdiğini söyledi.

Dervişoğlu, bu konuda şu değerlendirmeyi yaptı:

“Çünkü bugün ortada üzülerek ifade ediyorum ki söz gelimi bir cumhuriyet vardır. Cumhuriyetimiz maalesef bir 'kayyumlar cumhuriyetine' dönüştürülmek isteniyor. Birinin milliyetçilere, bir başkasının Atatürkçülere, bir terör hükümlüsünün de Kürtlere kayyum atandığı bir düzen arayışıdır bu. Bu sayede Sayın Erdoğan da kendisini ebediyen Türk devletine kayyum olarak tayin etme hevesi taşımaktadır.”

Dervişoğlu, CHP’ye yapılan operasyonun “siyasetsizlik durağı” olduğunu ifade ederek, seçme hakkının da hedef alınabileceği bir sürece işaret etti.

"SON SÖZÜ DAİMA TÜRK MİLLET SÖYLEMİŞTİR"

AK Parti iktidarının vesayetle mücadele iddiasıyla iktidara geldiğini hatırlatan Dervişoğlu, bugün yargı vesayetiyle ayakta kalmaya çalıştığını öne sürdü.

Dervişoğlu, Türk milletinin yaşananları sessizce takip ettiğini ancak zamanı geldiğinde sandıkta yanıt vereceğini belirterek şöyle konuştu:

“Türk milletinin olanları sessizce takip ettiğinin; yeri ve zamanı geldiğinde devletine ve cumhuriyetine bunları yaşatanları şaşmaz iradesiyle cezalandıracağının da bilincindeyiz. Unutulmasın ki darbeler, hukuksuzluklar yaşamış olan bu ülkede son sözü daima büyük Türk milleti söylemiştir.”

CHP’nin Türk siyasetinin önemli kurumlarından biri olduğunu vurgulayan Dervişoğlu, siyasi ayrışmalara rağmen böyle bir kurumsal yapının ağır hasar görmesine razı olmayacaklarını söyledi.

Dervişoğlu, “Biz, siyasi rakiplerini çeşitli yol ve yöntemlerle imha etmek yerine onlarla yarışmayı tercih eden bir siyasi iklimin inşa edilmesinden yanayız. Demokrasi dışı her girişimi reddedip kınamamızın da asıl gerekçesi budur” dedi.

"MİLLETİN SABRININ BİR SINIR VARDIR"

Dervişoğlu, iktidara, kurumlara ve sürecin taraflarına sorumluluk çağrısı yaptı. Milletin rahatsız olduğunu ve çözüm beklediğini belirten Dervişoğlu, yargı bağımsızlığının ve güçlü demokrasinin önemine dikkat çekti.

Dervişoğlu, şu ifadeleri kullandı:

“Hem iktidara hem kurumlarımıza hem de meselenin taraflarına çağrımız odur ki; milletimiz rahatsızdır ve bir an önce çözüm beklemektedir. Bu konuda herkesin üzerine düşen sorumluluğu hakkıyla yerine getirmesi ertelenemez bir mecburiyettir. Yargıyı bağımsız, demokrasiyi güçlü kılmanın yolu, milletimizin geçmişte yaşanan kötülüklere karşı aldığı tavrı hatırlatmaktan geçmektedir. Unutmayın ki bu milletin sabrının da bir sınırı vardır ve milletin sandıkta attığı demokrasi tokadı başka hiçbir şeye benzemez.”

Dervişoğlu, bayram öncesinde yaşanan siyasi gerilime de tepki gösterdi. Bayramların kardeşlik, merhamet, helalleşme ve huzur anlamına geldiğini söyleyen Dervişoğlu, “Biz bu yüzden milletimizin bayramını bile gölgeleyen bu karanlık siyaset anlayışını kökünden reddediyoruz” dedi.

MHP'Lİ FETİ YILDIZ'IN BUTLAN AÇIKLAMASINA YANIT

Dervişoğlu, MHP Genel Başkan Yardımcısı Feti Yıldız’ın mutlak butlan tartışmasına ilişkin açıklamasının sorulması üzerine, Yıldız’a doğrudan yanıt vermeyeceğini belirtti ancak sürecin iktidar ortağı olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’a taşınması gerektiğini söyledi.

Dervişoğlu, soruya şu yanıtı verdi:

“Valla günaydın diyorum önce. Bir siyasi partinin genel başkan yardımcısına cevap vermem, makamlarımızın mütenasip olmaması nedeniyle pek mümkün değil ama Feti Bey’i geçmişten de tanırım.

Bu sürecin davul zurna çalınarak gelindiğini herhalde yeni anlamış. Ayrıca bu mesajın kamuoyuna değil de iktidar ortağı olarak bizzat Sayın Recep Tayyip Erdoğan’a götürülmesi gereken bir süreç olduğunu anlamakta zorlanmış; öyle görüyorum.

Ama güzel şeyler de temenni etmiş olsalar, o güzelliklerin de sağlanabilmesine vesile olamadıkları dönemler yaşanıyor. Ortada yasa var, anayasa var. Bu ülkeyi yönetenlerin, yani iktidar sahiplerinin öncelikle yasalara ve mevcut anayasaya uymalarını temin edecek adımları atmaları gerekir diye düşünüyorum.

Milliyetçi Hareket Partisi tarafından gelen çağrı ve temenniler, genellikle bakıldığında çok fazla karşılık bulmuyor. Şimdi bunun örneklerini verirsem bazı şeyler gölgede kalır, o sebeple burada sınırlı tutayım.

Yani, olacak ve olmayacak şeyleri sıklıkla talep ederseniz, olacak şeylerin ya da olması gereken şeylerin engellenmesine de sebep olursunuz. Öcalan canisini Meclis’e çağırırsanız, getiremezsiniz örneğin. "Ahmetler makamlarına, Selahattin yuvasına dönsün" der de yapamazsanız, bunu gerçekleştiremezseniz olmaz. Abdullah Öcalan’a statü arar da bulamazsanız; bu kadar yanlışlığın içinden ya da yaratılmış bataklığın içinden güzel şeyler çıkmaz.

Onun için siyaseten sorumluluk makamında ve söz söyleme makamında bulunanların ifadelerine özen göstermeleri lazım. Güvenilirliklerini yitirenlerin memleket yararına temennileri de ciddiye alınmaz hale gelmiştir. İşte o sebeple İyi Parti olarak ve şahsen ben, her zaman siyaseti ve devleti yönetmeye talip olanları ciddiyete davet etmişimdir. Çizginiz doğru olacak ki söylediğiniz makbul olsun. Problem —yani söylenenin makbul olmamasını temin eden şey— çizginin doğru olmamasıdır. Doğru çizgi arıyorlarsa gelsinler bize baksınlar.”

"TÜRKİYE'YE YAKIŞMIYOR"

Dervişoğlu, mutlak butlan kararı ve CHP’de yaşanan iç tartışmaların Türk siyasetinin geleceğini nasıl etkileyeceğine ilişkin soruya da yanıt verdi.

Yaşananların siyaseti olumsuz etkileyeceğini belirten Dervişoğlu, temel meselenin demokrasi, hukuk ve anayasal hakların korunması olduğunu söyledi:

“Önce çok olumsuz etkiler, pek tabii ki. Ben demokrasinin, hukukun, adaletin, yasaların ve özellikle anayasadan doğan hakların korunmasından yanayım. Bir kişinin siyaset yapma hürriyetini ve ehliyetini elinden alamazsınız ama Türkiye'de bunlar yaşanıyor maalesef.

"Efendim, bu Cumhuriyet Halk Partisi'nde nelere sebep olur?" Rivayetler muhtelif; çok şeylere sebep olabilir. Yani burada aslında bakılması gereken şey niyetlerdir. Eğer niyet kötüyse çok şey olabilir. Dolayısıyla ben siyasette niyetin doğru bir yerde tutulmasından yana olduğumu ifade etmeye çalışıyorum. Yoksa bu yaşananlar Türkiye'ye yakışmayan olaylardır.”