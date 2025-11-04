Son Dakika | CHP Kurultay ceza davası ertelendi

CHP’nin 4-5 Kasım 2023’te yapılan 38. Olağan Kurultayı’nda bazı delegelere oy karşılığında menfaat teklif edildiği iddiasıyla açılan ceza davasının ilk duruşması, bugün (4 Kasım) Ankara 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nde görüldü.

Dava, daha önce kurultayın iptali için açılan ve 24 Ekim’de reddedilen 'Mutlak butlan' davası olarak bilinen hukuk davasından ayrı olarak yürütülüyor. Ankara 42. Asliye Hukuk Mahkemesi, iptal davasını reddetmiş ve “mutlak butlan” ihtimali ortadan kalkmıştı.

Sanıklar arasında İmamoğlu ve çok sayıda CHP’li isim var

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, 12 isim, “oy karşılığında çıkar sağlamak” ve “oylamaya hile karıştırmak”la suçlanıyor. Sanıklar hakkında bir yıldan üç yıla kadar hapis cezası talep ediliyor.

YETKİ TARTIŞMASI GÖLGESİNDE

Davaya hangi mahkemenin bakacağı konusunda daha önce Asliye Ceza ile Ağır Ceza mahkemeleri arasında yetki uyuşmazlığı yaşanmıştı. Son olarak Anayasa Mahkemesi, 26. Asliye Ceza Mahkemesi’nin görevli olduğuna hükmetti.

Ceza davası öncesinde CHP yönetimi kurultay sürecine ilişkin yeni bir karar aldı. Parti Meclisi, 24 Ekim’deki hukuk davası öncesi toplandı ve 39. Olağan Kurultay’ın 28-30 Kasım 2025’te yapılmasına karar verdi. Bu adımın, açılan davaları düşürmeye yönelik olduğu değerlendirmeleri yapılmıştı.