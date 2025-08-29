Son dakika | CHP İstanbul İl Başkanlığı seçimi için iddianame hazırlandı

Son dakika | CHP İstanbul İl Başkanlığı seçimi için iddianame hazırlandı
Yayınlanma:
Son dakika haberi... CHP İstanbul İl Başkanlığı seçimi için iddianame hazırlandı.

CHP İstanbul İl Başkanlığı seçimi için iddianame hazırlandı. CHP İstanbul İl Başkanı Özgür Çelik, İBB soruşturmaları kapsamında tutuklanan Beyoğlu Belediye Başkanı İnan Güney ve Beşiktaş Belediye Başkanı Rıza Akpolat'ın da aralarında yer aldığı 10 parti yöneticisi hakkında hapisi istendi. CHP'li 10 isim için "Oylamaya hile karıştırılması" suçu gerekçe gösterilerek 1 yıldan 3 yıla kadar hapis cezası talep edildi.

NE OLMUŞTU?

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Ekim 2023'te yapılan CHP İstanbul İl Kongresi seçimlerine "hile karıştırıldığı" ve Seçim Kanunu'na "muhalefet edildiği" iddialarına ilişkin soruşturma başlatmıştı. Savcılık CHP'li 10 yönetici hakkında iddianame hazırladı. Özgür Çelik, İnan Güney ve Rıza Akpolat dahil 10 parti yöneticisi için 3 yıla kadar hapis istendiği ifade edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

