Son dakika | Casuslukla suçlanan Eski MKE Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Sayhan hakkında tutuklama talebi
Yayınlanma:
Son dakika haberi... Selahattin Yılmaz suç örgütü soruşturması kapsamında “casusluk” ve “örgüt üyeliği” suçlamasıyla gözaltına alınan İsmet Sayhan ifadesinin alınmasının ardından Devletin Güvenliğine İlişkin Belgeleri Tahrip Etme Amacı Dışında Kullanma Hile ile Alma suçundan tutuklama talebi ile Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.Sitemizi Haberler'de takip edin
Makine ve Kimya Endüstrisi'nin eski Yönetim Kurulu Başkanı Avukat İsmet Sayhan, Makine ve Kimya Endüstrisi tarafından yapılan suç duyurusu üzerine gözaltına alınmıştı.
Selahattin Yılmaz suç örgütü soruşturması kapsamında “casusluk” ve “örgüt üyeliği” suçlamasıyla gözaltına alınan İsmet Sayhan bugün sabah saatlerinde adliyeye sevk edilmişti.
TUTUKLAMA TALEBİYLE HAKİMLİĞE SEVK EDİLDİ
İfadesinin alınmasının ardından eski MKE Yönetim Kurulu Başkanı Sayhan, Devletin Güvenliğine İlişkin Belgeleri Tahrip Etme Amacı Dışında Kullanma Hile ile Alma suçundan tutuklama talebi ile Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.