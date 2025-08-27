Son dakika | Casuslukla suçlanan Eski MKE Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Sayhan adliyeye sevk edildi

Makine ve Kimya Endüstrisi'nin eski Yönetim Kurulu Başkanı Avukat İsmet Sayhan, Makine ve Kimya Endüstrisi tarafından yapılan suç duyurusu üzerine geçen günlerde gözaltına alınmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Avukat İsmet Sayhan'a "suç örgütüne üye olmak" ve "casusluk" suçlamaları yöneltildiği belirtildi. Evinde ve avukatlık ofisinde aramalar gerçekleştirilen Avukat İsmet Sayhan, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülmüştü.

ASKERİ SÖZLEŞMELERİ WHATSAPP ÜZERİNDEN PAYLAŞMIŞTI

Makine ve Kimya Endüstrisi'nin bütün süreçlerine hâkim olan eski yönetim kurulu başkanı Avukat İsmet Sayhan, Makine ve Kimya Endüstrisi'nin şikâyeti üzerine kamu ihalelerinden men edilen ASSAN adlı şirkette avukat olarak görev yapmaya başlamıştı. Avukat İsmet Sayhan, ASSAN Yönetim Kurulu Başkanı ile yaptığı yazışmanın ekran görüntüsünü yanlışlıkla WhatsApp durumunda paylaşmış, kısa süre içinde fark ederek bu paylaşımı sildiği belirtilmişti.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Selahattin Yılmaz suç örgütü soruşturması kapsamında “casusluk” ve “örgüt üyeliği” suçlamasıyla gözaltına alınan Makine ve Kimya Endüstrisi eski başkanı İsmet Sayhan emniyetteki gözaltı işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildiği ifade edildi.