Son dakika | Casuslukla suçlanan Eski MKE Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Sayhan adliyeye sevk edildi

Son dakika | Casuslukla suçlanan Eski MKE Yönetim Kurulu Başkanı İsmet Sayhan adliyeye sevk edildi
Yayınlanma:
Son dakika haberi... Selahattin Yılmaz suç örgütü soruşturması kapsamında “casusluk” ve “örgüt üyeliği” suçlamasıyla gözaltına alınan Makine ve Kimya Endüstrisi eski başkanı İsmet Sayhan emniyetteki gözaltı işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi.

Makine ve Kimya Endüstrisi'nin eski Yönetim Kurulu Başkanı Avukat İsmet Sayhan, Makine ve Kimya Endüstrisi tarafından yapılan suç duyurusu üzerine geçen günlerde gözaltına alınmıştı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmada Avukat İsmet Sayhan'a "suç örgütüne üye olmak" ve "casusluk" suçlamaları yöneltildiği belirtildi. Evinde ve avukatlık ofisinde aramalar gerçekleştirilen Avukat İsmet Sayhan, sorgulanmak üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'ne götürülmüştü.

ASKERİ SÖZLEŞMELERİ WHATSAPP ÜZERİNDEN PAYLAŞMIŞTI

Makine ve Kimya Endüstrisi'nin bütün süreçlerine hâkim olan eski yönetim kurulu başkanı Avukat İsmet Sayhan, Makine ve Kimya Endüstrisi'nin şikâyeti üzerine kamu ihalelerinden men edilen ASSAN adlı şirkette avukat olarak görev yapmaya başlamıştı. Avukat İsmet Sayhan, ASSAN Yönetim Kurulu Başkanı ile yaptığı yazışmanın ekran görüntüsünü yanlışlıkla WhatsApp durumunda paylaşmış, kısa süre içinde fark ederek bu paylaşımı sildiği belirtilmişti.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİ

Selahattin Yılmaz suç örgütü soruşturması kapsamında “casusluk” ve “örgüt üyeliği” suçlamasıyla gözaltına alınan Makine ve Kimya Endüstrisi eski başkanı İsmet Sayhan emniyetteki gözaltı işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildiği ifade edildi.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Benfica Fenerbahçe maçı şifresiz kanalda yayınlanacak
Fenerbahçe Benfica deplasmanında
Dev maç şifresiz kanalda
Çalışanlara müjde! 2026 yılında en az 37 gün tatil yapabileceksiniz
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
ÖTV darbesi sonrası en ucuz 10 elektrikli otomobil
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor: Lahmacun ustası çiftçi oldu köşeyi döndü
Lahmacun ustası çiftçi oldu, köşeyi döndü
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Siyaset
Tülay Hatimoğulları "Kürt sorunu var mı" sorusuna yanıt verdi
Tülay Hatimoğulları "Kürt sorunu var mı" sorusuna yanıt verdi
DEM Parti Demirtaş ve Yüksekdağ'ın neden komisyonda dinlenilmesini talep etmedi? Hatimoğulları yanıtladı
DEM Parti Demirtaş ve Yüksekdağ'ın neden komisyonda dinlenilmesini talep etmedi? Hatimoğulları yanıtladı