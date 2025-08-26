Son dakika | Beşiktaş Belediyesi iddianamesi kabul edildi

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından Beşiktaş Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Müdürlüğünce 2019'daki 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı kutlamaları için doğrudan temin yöntemiyle yapılan alım hakkında ihbar üzerine başlatılan soruşturmada iddianame kabul edildi.

YARGILAMA 30 EKİM'DE BAŞLAYACAK

Geçtiğimiz günlerde Beşiktaş Belediye Başkan Yardımcısı Alican Abacı, halihazırda Avcılar Belediye Başkan Yardımcısı olan, dönemin Beşiktaş Kültür ve Sosyal İşleri Müdürü Mehmet Mandacı ile mevcut Büyükçekmece Belediye Başkan Yardımcısı Rıza Can Özdemir’in aralarında bulunduğu 8 şüpheli hakkında, ‘Edimin ifasına fesat karıştırma’ suçundan iddianame düzenlenmişti. Yargılamanın 30 Ekim'de başlayacağı ifade edildi.