Son Dakika | Bahçeli ara seçime kapıyı kapattı

Son dakika... MHP lideri Bahçeli, CHP Lideri Özgür Özel'in ara seçim çağrısına yanıt verdi. Bahçeli, seçimin zamanında yapılacağını belirtip ara seçim olmayacağını savundu.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ara seçim çağrısı hakkında ilk kez konuştu.

Partisinin grup toplantısından sonra TBMM'de basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bahçeli, ara seçimin olmayacağını savundu.

Bahçeli, seçimin zamanında yapılacağını söyledi. Bahçeli, şunları ifade etti:

"Cumhuriyet Halk Partisi kapısındaki sıkışıklığı Türkiye’yi karıştırarak karalamaya heves etmesin. Ara seçim yok seçim zamanındadır. Türk milletinin iradesidir ve o iradeye şimdiden saygı duymak lazım"

ÖZGÜR ÖZEL'DEN ARA SEÇİM ÇAĞRISI

Son Dakika | Özgür Özel'den Mansur Yavaş hakkındaki soruşturma iznine ilk tepkiSon Dakika | Özgür Özel'den Mansur Yavaş hakkındaki soruşturma iznine ilk tepki

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 31 Mart'ta ara seçim hamlesini duyurdu. Özel, Türkiye'nin ara seçime ihtiyacını olduğunu belirterek siyasi partileri tek tek ziyaret etmeye başladı. Özel'in ara seçim turu devam ederken de Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'a seslendi. Erdoğan'ın 2002'deki durumuna dikkat çeken Özel, "Mevcudiyetini ara seçime borçlu" dedi. Özel, ayrıca bugün TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile gelecek hafta ara seçim konusunda görüşeceğini duyurdu.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Evinden taşınmayı kabul etmedi: Otoyolun ortasında yaşıyor
Evinden taşınmayı kabul etmedi
Otoyolun ortasında yaşıyor
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Alışverişe giden binlerce ziyaretçi binlerce yıllık buzul çağına çarpıyor!
Dağlar delik deşik ediliyor: 1 milyon tır yollardan çekilecek
1 milyon tır yollardan çekilecek
Dağlar delik deşik ediliyor
Ayıp ettin Selçuk İnan! Okan Buruk'a bu yapılır mı?
Son 3 gün! Araç sahipleri için zorunluluk bitiyor
Son 3 gün kaldı
Araç sahipleri için zorunluluk bitiyor
Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı: Dünyanın en uzunu olacak
Dünyanın en uzunu olacak
Çanakkale Köprüsü'ne rakip çıktı
Artemis II'den şok eden keşif: Ay'ın rengi gri değilmiş
Artemis II'den şok eden keşif
Ay'ın rengi gri değilmiş
İSKİ: Artık geri sayım bitti! İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İSKİ: Artık geri sayım bitti!
İstanbul barajlarında 'psikolojik sınır' aşıldı
İran hangi gemilerin Hürmüz'den geçebileceğini açıkladı
İran, ABD'ye yeşil ışık yaktı
Altın nişanlı kahraman sıçan için 7 metrelik heykel dikildi
Kahraman sıçan Magawa
Altın nişan verdiler, heykelini diktiler
Siyaset
İçişleri Bakanı Çiftçi İran'ın Ankara Büyükelçisiyle görüştü
İçişleri Bakanı Çiftçi İran'ın Ankara Büyükelçisiyle görüştü
Murat Ongun İBB Davası'nda ilk kez söz aldı!
Murat Ongun İBB Davası'nda ilk kez söz aldı!
İBB tutuklusu reklamcı Esma Bayrak tüm iddialara yanıt verdi! "Attığım maili Ağır Ceza'da anlatacağımız aklıma gelmezdi"
"Attığım Maili Ağır Ceza'da Anlatacağım Aklıma Gelmezdi.