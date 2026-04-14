Son Dakika | Bahçeli ara seçime kapıyı kapattı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in ara seçim çağrısı hakkında ilk kez konuştu.

Partisinin grup toplantısından sonra TBMM'de basın mensuplarının sorularını yanıtlayan Bahçeli, ara seçimin olmayacağını savundu.

Bahçeli, seçimin zamanında yapılacağını söyledi. Bahçeli, şunları ifade etti:

"Cumhuriyet Halk Partisi kapısındaki sıkışıklığı Türkiye’yi karıştırarak karalamaya heves etmesin. Ara seçim yok seçim zamanındadır. Türk milletinin iradesidir ve o iradeye şimdiden saygı duymak lazım"

ÖZGÜR ÖZEL'DEN ARA SEÇİM ÇAĞRISI

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, 31 Mart'ta ara seçim hamlesini duyurdu. Özel, Türkiye'nin ara seçime ihtiyacını olduğunu belirterek siyasi partileri tek tek ziyaret etmeye başladı. Özel'in ara seçim turu devam ederken de Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'a seslendi. Erdoğan'ın 2002'deki durumuna dikkat çeken Özel, "Mevcudiyetini ara seçime borçlu" dedi. Özel, ayrıca bugün TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş ile gelecek hafta ara seçim konusunda görüşeceğini duyurdu.