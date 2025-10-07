Son Dakika | Bahçeli ilk grup toplantısında İBB iddianamesi çıkışı yaptı
MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin bu yasama yılının ilk grup toplantısını gerçekleştirdi.
Bahçeli, toplantısını CHP'yi hedef alarak yaptı. Bahçeli, yaptığı açıklamalarda CHP'yi sert ifadelerle eleştirdi. Bahçeli, Meclis'in açılış oturumuna katılmayan CHP için “TBMM boykot ve protestolara sahne olacak ucuz ve uçuk ayak oyunlarına alet edilecek. Egoları şişkin hırs ve ihtirasları kabarık siyasi tahriklere maruz kalacak bir yer değildir” dedi.
CHP'nin Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın TBMM açılışındaki konuşmasını protesto etmesini tahammülsüzlük olduğunu iddia eden Bahçeli, “Yeni yasama yılının açılış oturumunda sudan bahaneleri ileri sürerek katılmayan Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmasına tahammülsüzlüğün yanında Aziz milletimizin iradesine saygısızlıkta üst bir fazla fazla geçen Cumhuriyet Halk Partisi gene baltayı taşa vurmuştur” diye konuştu.
Bahçeli Serdar Öktem sorusunu eliyle savuşturdu
Bahçeli, CHP’nin çelişkiler içinde boğulduğunu ileri sürüp şu ifadeleri kullandı:
“Dipsiz çelişkilerde bocayan Cumhuriyet Halk Partisi gafil riyakarlığıyla yanlışı savunacak basit ve bayağı gerekçelere sığınmayı, devamında bunlarla avunmayı tercih etmiştir. Elbette kendi düşenin ağlamaya, dövünmeye, sızlanmaya hakkı yoktur...İnanıyorum ki bu seviyesizliğin demokratik sonuçlarına da eninde sonunda katlanacaktır.”
CHP’nin sadece Cumhurbaşkanı’nı ya da Meclis’i değil, Türkiye’yi de yok saydığını öne süren Bahçeli, “Cumhuriyet Halk Partisi'nin sadece Sayın Cumhurbaşkanımızı, sadece meclisimizi değil esasen Türkiye'yi ve Türk milletini yok saydığı ortadadır” dedi.
Sözlerini daha da sertleştiren Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:
“Hep dedim yine diyorum bu CHP'den hiçbir halt olmaz, olamaz.”
Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un davetiyle çekilen genel başkanlar fotoğrafının önemli olduğunu vurgulayan Bahçeli, “İktidarıyla muhalefetiyle birlikte teşekkür eden tek kare fotoğrafa milli iradenin özlemleri yansımıştır” ifadelerini kullandı.
İBB İÇİN İDDİANAME ÇAĞRISI
"İddianamelerin süratle ikmal edilerek adil yargılama sürecinin derhal başlaması da samimi dileğimizdir" diyerek tartışmalı İBB soruşturması için bir kez daha çağrıda bulunan Bahçeli şunları ifade etti:
"Turp'tan randevu dileyenlerin Filistin'in kardeşi olamayacaklarını söylemesi" ayıptır, günahtır ve yalandır. Özgür Bey'in nasıl bir durur dolduruşa getirildiği, kimlerin tuzağına düştüğü az çok malumumuzdur. Nitekim kendisine ve partisine yazık etmiştir. Birleşmiş Milletler 80. Genel Kurulu'nda dünya Türkiye'yi konuşmuşken Özgür Bey ve CHP yönetimi freni boşa almış, şarampole yuvarlanmıştır. Siyonist emperyalist esaretin altına giren CHP'dir. Hep dedim yine diyorum bu CHP'den hiçbir halt olmaz, olamaz. CHP'nin mahkeme kapılarına yüz bilmesi öncelikle kendi iç meselesidir. Ne var ki bu partiyi kasıp kavuran siyasi kriz günbegün çıta yükseltmektedir. Mahkeme kararları, YSK'nın çıkışları, karşılıklı suçlamalar, bölünme aşamasına doğru kayan bir CHP tablosunu gün yüzüne çıkarmaktadır. İtirafçı CHP'lidir. İddia sahibi CHP'lidir. Müşteki CHP'lidir, fail Cumhuriyet Halk Partisi'dir.
Cumhuriyet Halk Partisi'nde kılıçlar çekilmiş, ortak akıl kaybolmuştur. CHP yönetiminin her önüne geleni suçlaması doğru ve omurgalı bir tavır değildir. Aynada başka bir şey görmek istiyorlarsa aynayı değil, aynanın karşısındaki görüntüyü değiştirmeleri en makul tercihtir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin istikrarsızlığı tarihsel çizgisinden derin kopuşu Türk siyaset ve demokrasi hayatını olumsuz etkileyecektir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin içinde bulunduğu kaos Türk siyaseti, bu partinin geleneği ve geleceği açısından esef vericidir, yürek yaralayıcıdır. Ancak Cumhuriyet Halk Partisi'nin hesabını vermesi gereken hatta yüzleşmesi kaçınılmaz olan korkunç nitelikli rüşvet ve yolsuzluk iddiaları vardır ve ortadadır. Özgür Bey'in savcı ve hakimlerimizle uğraşması, her vahim iddiayı siyasallaştırarak karalaması, meydan meydan dolaşarak zehir aşılaması suçluluk psikolojisinin yansımasıdır.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi rüşvet ve yolsuzluğun pençesinde ekosisteminin esareti altındadır. Yüzleşmek için özgüven, gerçekleri kabullenmek için de siyasi ahlak ve dirayet gerekmektedir. Cumhuriyet Halk Partisi'nin belediyelerde dönen gayrimeşru ilişkilerin hesabını vermesi şarttır. Türk yargısına güvenimiz tamdır.
İddianamelerin süratle ikmal edilerek adil yargılama sürecinin derhal başlaması da samimi dileğimizdir. "