Son Dakika | Bahçeli ilk grup toplantısında İBB iddianamesi çıkışı yaptı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, partisinin bu yasama yılının ilk grup toplantısını gerçekleştirdi.

Bahçeli, toplantısını CHP'yi hedef alarak yaptı. Bahçeli, yaptığı açıklamalarda CHP'yi sert ifadelerle eleştirdi. Bahçeli, Meclis'in açılış oturumuna katılmayan CHP için “TBMM boykot ve protestolara sahne olacak ucuz ve uçuk ayak oyunlarına alet edilecek. Egoları şişkin hırs ve ihtirasları kabarık siyasi tahriklere maruz kalacak bir yer değildir” dedi.

CHP'nin Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan'ın TBMM açılışındaki konuşmasını protesto etmesini tahammülsüzlük olduğunu iddia eden Bahçeli, “Yeni yasama yılının açılış oturumunda sudan bahaneleri ileri sürerek katılmayan Sayın Cumhurbaşkanımızın konuşmasına tahammülsüzlüğün yanında Aziz milletimizin iradesine saygısızlıkta üst bir fazla fazla geçen Cumhuriyet Halk Partisi gene baltayı taşa vurmuştur” diye konuştu.

Bahçeli, CHP’nin çelişkiler içinde boğulduğunu ileri sürüp şu ifadeleri kullandı:

“Dipsiz çelişkilerde bocayan Cumhuriyet Halk Partisi gafil riyakarlığıyla yanlışı savunacak basit ve bayağı gerekçelere sığınmayı, devamında bunlarla avunmayı tercih etmiştir. Elbette kendi düşenin ağlamaya, dövünmeye, sızlanmaya hakkı yoktur...İnanıyorum ki bu seviyesizliğin demokratik sonuçlarına da eninde sonunda katlanacaktır.”

CHP’nin sadece Cumhurbaşkanı’nı ya da Meclis’i değil, Türkiye’yi de yok saydığını öne süren Bahçeli, “Cumhuriyet Halk Partisi'nin sadece Sayın Cumhurbaşkanımızı, sadece meclisimizi değil esasen Türkiye'yi ve Türk milletini yok saydığı ortadadır” dedi.

Sözlerini daha da sertleştiren Bahçeli, şu ifadeleri kullandı:

“Hep dedim yine diyorum bu CHP'den hiçbir halt olmaz, olamaz.”

Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş’un davetiyle çekilen genel başkanlar fotoğrafının önemli olduğunu vurgulayan Bahçeli, “İktidarıyla muhalefetiyle birlikte teşekkür eden tek kare fotoğrafa milli iradenin özlemleri yansımıştır” ifadelerini kullandı.

İBB İÇİN İDDİANAME ÇAĞRISI

"İddianamelerin süratle ikmal edilerek adil yargılama sürecinin derhal başlaması da samimi dileğimizdir" diyerek tartışmalı İBB soruşturması için bir kez daha çağrıda bulunan Bahçeli şunları ifade etti: