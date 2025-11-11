Son Dakika | Ali Koç ve Akın Gürlek görüştü

Son Dakika | Ali Koç ve Akın Gürlek görüştü
Yayınlanma:
Eski Fenerbahçe Başkanı Ali Koç ile Hukuktan Sorumlu Eski Yönetim Kurulu Üyesi Alper Alpoğlu, İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek’i ziyaret ederek görüşme gerçekleştirdi.

Halk TV Özel Haber

Koç Holding'in tepe yöneticilerinden ve eski Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i ziyaret etti.

Koç'un Gürlek ile görüşmesine Fenerbahçe'nin eski Hukuktan Sorumlu Eski Yönetim Kurulu Üyesi Alper Alpoğlu da eşlik etti.

BİR AYDA İKİNCİ ZİYARET

Ali Koç geçtiğimiz ay da sessiz sedasız şekilde Akın Gürlek'i ziyaret etmiş, ziyaret sonrasında bir açıklama yapılmamıştı.

Bugünkü ziyaretin nedenine ilişkin bir bilgi henüz yok. Gündemdeki bahis soruşturmasıyla ilgili olabileceği belirtiliyor.

AYRINTILAR GELİYOR

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

Meteoroloji'den 3 il için daha 'kuvvetli yağış' uyarısı: Yağışlı günler geri döndü
Geleceğin SUV’u Tokyo'da sahneye çıktı: Dünya şaşkın!
Geleceğin SUV’u Tokyo'da sahneye çıktı: Dünya şaşkın!
Osimhen'i bakın ne bekliyor? Görüntüler olay oldu
Çölde balinaların yaşadığı ortaya çıktı: Dünyada örneği yok
Çölde balinaların yaşadığı ortaya çıktı: Dünyada örneği yok
Uzman 'Bölge büyük depreme hazırlanıyor' diyerek uyardı: 8 büyüklüğünde deprem olabilir
Kar geliyor tarih verildi! 39 il bembeyaz olacak
Kar geliyor tarih verildi! 39 il bembeyaz olacak
Türkiye'de en ucuza alınabilecek sıfır araba markası belli oldu
Türkiye'de en ucuza alınabilecek sıfır araba markası belli oldu
Sağanak yağışlar yurda giriş yapıyor! Ege'den girecek
Yıllık izinlerde 'hafta sonu' yeniden hesaplanacak: Çalışma başladı
Emekli ve asgari ücretlinin nabzı ölçüldü: AKP'ye yakın anket firması bile...
Siyaset
CHP’den Gebze’deki çöken bina için suç duyurusu
CHP’den Gebze’deki çöken bina için suç duyurusu
Son Dakika | Özel'den Erdoğan'a Atatürk'ün mirası yanıtı! "O cümlenin doğrusunu söyleyeyim.."
Son Dakika | Özel'den Erdoğan'a Atatürk'ün mirası yanıtı! "O cümlenin doğrusunu söyleyeyim.."
Hatimoğulları: Ekrem İmamoğlu derhal serbest bırakılmalı
Hatimoğulları: Ekrem İmamoğlu derhal serbest bırakılmalı