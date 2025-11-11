Son Dakika | Ali Koç ve Akın Gürlek görüştü

Halk TV Özel Haber

Koç Holding'in tepe yöneticilerinden ve eski Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, Çağlayan'daki İstanbul Adliyesi'nde İstanbul Cumhuriyet Başsavcısı Akın Gürlek'i ziyaret etti.

Koç'un Gürlek ile görüşmesine Fenerbahçe'nin eski Hukuktan Sorumlu Eski Yönetim Kurulu Üyesi Alper Alpoğlu da eşlik etti.

BİR AYDA İKİNCİ ZİYARET

Ali Koç geçtiğimiz ay da sessiz sedasız şekilde Akın Gürlek'i ziyaret etmiş, ziyaret sonrasında bir açıklama yapılmamıştı.

Bugünkü ziyaretin nedenine ilişkin bir bilgi henüz yok. Gündemdeki bahis soruşturmasıyla ilgili olabileceği belirtiliyor.

AYRINTILAR GELİYOR