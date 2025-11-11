Akın Gürlek açıklama yapıyor: 237 gün sonra İBB iddianamesi mi?

Başsavcılık'tan gazetecilere daha önce yapılan bilgilendirmede, "Bugün saat 14.30'da Sayın başsavcımız 1. kat toplantı odasında sizlerle toplantı yapacaktır" denilmişti.

Gürlek, gerçekleştirdiği toplantıda, Ekrem İmamoğlu'nun tutuklanmasına neden olan İBB soruşturmasının detaylarını paylaşması bekleniyor.

İDDİANAMENİN DETAYLARI

Ekrem İmamoğlu ile aralarında İBB bürokratlarının da olduğu çok sayıda yakın çalışma arkadaşı, 19 Mart'ta evlerine düzenlenen polis operasyonlarıyla gözaltına alınmış ve ardından 23 Mart'ta tutuklanmıştı.

230 gündür İBB iddianamesinin hazırlanması bekleniyordu. İddianamenin gecikmesi nedeniyle muhalafetin yanı sıra MHP kanadından da yargıya eleştiriler yapıldı.

Bugün iktidara yakın Yeni Şafak gazetesi, sızdırılan İBB iddianamesinden detaylar paylaştı. Buna göre iddianamenin 4 bin sayfa civarında olacağı belirtildi. İBB Başkanı ve CHP'nin Cumhurbaşkanı Adayı Ekrem İmamoğlu'nun ise "1 numaralı sanık" sıfatıyla yargılanacağı aktarıldı.

