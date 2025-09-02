Son Dakika | Alaattin Köseler 183 gün sonra hakim karşısında! İşte ilk sözleri

Beykoz Belediyesi’ne yönelik soruşturmada tutuklanan Belediye Başkanı Alaattin Köseler’in davası Anadolu Ağır Ceza Mahkemesi’nde başladı. Köseler hakkında 67 yıl 3 ay hapis cezası isteniyor. Silivri'de tutuklu bulunan Köseler ve 12 sanık duruşmaya cezaevinden getirildi.

Köseler salona girdiğinde bazı avukatlar ve izleyiciler alkışladı. Bunun üzerine mahkeme başkanı şu uyarıyı yaptı: “Burası tiyatro sahnesi değil. Duruşma salonu. Yargılama yapıyoruz. Bir daha böyle bir durum yaşanmasın.”

İBB Başkan Vekili Nuri Aslan’ın da takip ettiği duruşmada kimlik tespiti sonrası savunmalara geçildi. Köseler, aylık gelirinin 120-150 bin lira arasında olduğunu söyledi. Yardımcısı Fidan Gül ise 70-80 bin lira arası gelir beyan etti. Ancak SEGBİS bağlantısı ve ses sistemi sorunları nedeniyle Köseler’in savunması gecikmeli başladı.

Köseler savunmasına şu sözlerle başladı:

T24'ten Can Öztürk'ün haberine göre; “İhale süreçlerine etkim yok. Hakikaten yok.” ardından iddianameyi 119 gün sonra okuyabildiğini belirterek Köseler, şu ifadeleri kullandı:

"Hakkımdaki iddianameyi 119 gün sonra okudum. Belediye Başkanı olduktan sonra kimseye ön yargılı yaklaşmadım. Müdürleri 4-5 ay izledim. Yaptıkları çalışmaları izledim görev değişikliğini öyle yaptım. Beykoz'da siyasi görüşü en sağdan en sola herkesin belediye başkanı olarak görev yaptım. Seçim çalışmalarında Metin Ülgey şoförlük yapan bir arkadaşımızdı. Veli Gümüş ise seçim çalışmalarında bize yardımcı olan yol yürüdüğümüz bir arkadaşımızdı. Bu seçimde inanan sayısı çok azdı. Fark çok büyüktü. Böyle bir süreçten geçtik. Burada şunu söylemek istiyorum. İfadelerde bir yönlendirme söz konusudur. Bu şekilde yönlendirmeler doğru değildir. İftira ifadesinde 'Ben bu şahıslarla aynı ortamda hiç bulunmadım' diyor. Bu ifadesi kesinlikle doğru değildir. Kendini gizleme çabası içindedir.

Örgüt yöneticisi olduğu iddia edilen Veli Gümüş’ün özel kalem müdürü olması için benden ricacı oldular. Genç bir arkadaş kazandıralım dediler. Müdür oldu. Diğer örgüt yöneticisi özel kalem personeli Metin Ülgey, Ataşehir Belediyesi'nde hiç görev yapmadı. İhale firmalarıyla nasıl tanıştık olabilirler. İhale süreçlerine etkim yok. Hakikaten yok. İşleyiş bellidir. İftira at izi kalsın gibi bir durum söz konusudur.

İddianameye göre ifade veren kişinin ihalelerin 90 derecelik kısmında yetkisi varken diğer 90 derecelik kısımdan sorumlu nasıl olmuyor. Burada başka bir niyet görüyoruz. Bu iddianameyi yazanın hiç mi vicdanı yok."



Eski Beykoz Belediye Başkanlığı Destek Hizmetleri Müdür Vekili Yıldız Güneş'in ifadelerine yanıt veren Köseler şöyle dedi: