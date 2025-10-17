Sırrı Sakık'ın 'alçak' sözlerine Remzi Çayır'dan yanıt

Sırrı Sakık'ın 'alçak' sözlerine Remzi Çayır'dan yanıt
Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık'ın TBMM'de kullandığı ifadelere tepki gösterdi. Çayır, "Alçak bile demiyorum sana, çukurun dibisin sen" dedi.

TBMM'de DEM Partili Sırrı Sakık'ın PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'a yönelik eleşitirlere yanıt verirken söylediği sözlere tepkiler sürüyor.

Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır, TBMM Genel Kurulu'nda Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık'ın kullandığı "Son günlerde mecliste hain, alçak kelimeleri havada uçuşuyor. Asıl alçaklık ülkeyi birlikte kurduktan sonra Kürdü yok saymaktır. Bir halkın dilini yasaklayanlar alçaktır. Bir halkın haklarını gasbedenler alçaktır" ifadelerine tepki gösterdi.

SIRRI SAKIK'A REMZİ ÇAYIR'DAN SERT TEPKİ

Sırrı Sakık için "Çukurun dibisin sen" ifadelerini kullanan Çayır, parti genel merkezinde düzenlenen basın toplantısında "Mecliste grubu olan, mecliste milletvekili olan partiler, siz bostan korkuluğu musunuz? Akıllar başa alınsın, başa alınmazsa baş gereğini yapar" dedi.

ank-31d1ac62-eb3b-463f-bd1c-72ed62375116-1-t.jpg
Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır

"Ülkeyi tam 50 yıldır kanla, gözyaşıyla, silahla, bombayla korkutanlar, eylem yapanlar, insan öldürenler, amaçlarına ulaşmak için, bu ülkeyi bölmek için, bu ülkenin insanlarına rahat vermemek için her yolu deneyenler şimdi birilerinden cesaret almış görünüyorlar" diyen Remzi Çayır tepkisini şöyle sürdürdü:

  • "Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında millete kabadayılık etmeye başladılar. Millete kabadayılık yapanın ömrü de yolu da o kadar uzun olmaz. Millet gereğini yapar. Herkes aklını başına almalıdır. Kimse mazimize alçak diyemez. Her dönem bu sistem, bu düzen; dönem dönem devrimcileri, dönem dönem ülkücüleri, Türk milliyetçilerini cezalandırmıştır. 1940’larda Türk milliyetçilerinin tabutlarda tırnakları çekilmedi mi? Her türlü eziyete, her türlü cefaya uğramadılar mı?"
ataturk-u-mu-hedef-aldi-sirri-sakik-tan-tartisma-19154954-422-amp.webp
DEM Parti Ağrı Milletvekili Sırrı Sakık

"ALÇAK BİLE DEMİYORUM SANA ÇUKURUN DİBİSİN SEN"

Sakık'ın AKP'li Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve MHP Lideri Devlet Bahçeli'den cesaret aldığını öne süren Milli Yol Partisi Genel Başkanı Remzi Çayır son olarak şunları söyledi:

  • "Çıkmış adam, Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında Sayın Cumhurbaşkanı'ndan, Devlet Bahçeli elinden cesaret alarak geçmişimize "alçak" diyor. Vallahi Sırrı Sakık mısın başka bir şey misin, bilmiyorum. Alçak bile demiyorum sana. Çukurun dibisin sen. Alçaklığın bir seviyesi var. Çukurun seviyesi yok, dipsizsin."
  • "Aklınızı başınıza alın. Meydanı boş buldunuz. Orada bulunan partililere sesleniyorum: Mecliste grubu olan, mecliste milletvekili olan partiler, siz bostan korkuluğu musunuz? Kimse bizim mazimize, Türk milletinin değerlerine, geçmişine küfür edemez. Akıllar başa alınsın, başa alınmazsa baş gereğini yapar."
  • "Siz hala varlıklarını ve yaptıkları mücadeleyi kutsayan, göklere çıkaran, destanlaştıran bir PKK terör örgütüyle muhatap oluyorsunuz. Muhatap olmakla kalmıyorsunuz, adama kurucu önder diyorsunuz. Yok efendim, Meclis gidecekmiş, İmralı’ya bilmem kimi dinleyecekmiş. Bu milletten utanın. Milletin mazisinden, verilen mücadeleden, tarihten utanın, tarihten utanın."

