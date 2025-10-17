DEM Partililer Öcalan için yürüyüş düzenleyecek

DEM Partililer Öcalan için yürüyüş düzenleyecek
Yayınlanma:
DEM Parti PKK terör örgütünün lideri Abdullah Öcalan'a özgürlük talebiyle yürüyüş düzenleyecek.

DEM Parti, 1999'da Kenya'da yakalanıp Türkiye'ye getirilmesinin ardından, İmralı Cezaevi'ne konulan PKK terör örgütü lideri Abdullah Öcalan'ın serbest bırakılması talebiyle yürüyüş düzenleyeceklerini açıkladı.

DEM PARTİLİLER ÖCALAN İÇİN YÜRÜYECEK

Terörsüz Türkiye adı verilen süreç ile birlikte terör örgütü lideri Öcalan için umut hakkı talep eden DEM Parti, Diyarbakır'da Öcalan'ın serbest bırakılması istemiyle Diyarbakır'da yürüyüş düzenlemeye hazırlanıyor.

Öcalan hakkındaki sözleri gündem olmuştu: Turhan Çömez tehdit edildiğini açıkladıÖcalan hakkındaki sözleri gündem olmuştu: Turhan Çömez tehdit edildiğini açıkladı

YERİ VE SAATİ AÇIKLANDI

DEM Parti'den yapılan açıklamaya göre, 18 Ekim Cumartesi Günü Diyarbakır'daki Alipınar Köprüsü'nden başalyacak yürüyüş Ulu Beden Burcu'nda sona erecek.

Saat 17.00'da Öcalan'a özgürlük talep etmek amacıyla düzenleyenmesi planlanan yürüyüş ile ilgili DEM Parti'nin açıklamasında şu ifadelere yer verildi:

  • "Sayın Abdullah Öcalan’ın özgürlüğü talebiyle Gençlik Meclisimizin de içerisinde yer aldığı gençlik örgütleri tarafından Amed’de yürüyüş gerçekleştirilecektir. 18 Ekim Cumartesi saat 17:00’de Alipınar Köprüsü’nden Ben û Sen Burcu’na yapılacak yürüyüşe başta gençler olmak üzere tüm halkımızı bekliyoruz. Barış ve Demokratik Toplum Sürecinin baş aktörü olan Öcalan’ın özgür çalışma ve yaşam koşulları sağlanmalıdır."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

