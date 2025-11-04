Sezgin Tanrıkulu: Karar kesin Demirtaş tahliye edilmeli

Yayınlanma:
CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) ihlal kararına ilişkin Türkiye'nin yaptığı itirazı reddetmesinin ardından, Demirtaş'ın bir an önce tahliye edilmesi gerektiğini belirtti.

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi (AİHM), Demirtaş'ın tutukluluğun siyasi olduğu gerekçesiyle 2 defa hak ihlali kararı verse de 9 yıldır cezaevinde.

Türkiye, geçtiğimiz ay AİHM'in kararının ardından Demirtaş'ın tahliyesine bir gün kala karara itiraz etmiş, itirazı görüşen daire, dün Türkiye'nin yaptığı itirazı kabul etmedi.

Demirtaş'ın avukatları, itirazn reddedilmesi üzerine Kürt siyasetinin etkili ismi hakkında tahliye başvurusunda bulundu.

SEZGİN TANRIKULU: DERHAL TAHLİYE EDİLMELİ

CHP Diyarbakır Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, AİHM'in Demirtaş hakkında verdiği hak ihlali kararının ardından tahliye çağrısında bulundu.

AİHM'in dün itibariyle Demirtaş'la ilgili olarak Adalet Bakanlığı'nın yaptığı temyiz başvurusunu reddettiğini hatırlatan Tanrıkulu, kararın kesinleştiğini vurguladı.

İtirazın reddedileceğinin bilinmesine rağmen Adalet Bakanlığı'nın başvuru yapmayı tercih ettiğine dikkat çeken Tanrıkulu, şunları söyledi:

"Dün itibariyle karar kesinleşti. Olması gereken şu: kararın derhal uygulanması. Bu ne anlama geliyor? Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi diyor ki, Selahattin Demirtaş yeterli şüphe nedeni olmadan, yeterli delil olmadan tutuklanmıştır. Tutuklanması siyasi saiklerle yapılmıştır. Dolayısıyla sözleşmede korunan hakları ihlal edimiştir. Olması gereken derhal tahliye edilmesidir. Bunun için bir başvuruya bile gerek yok. Doğrudan doğruya mahkemenin bu kararı dikkate alarak tahliye kararı vermesi gerekir.

Peki hangi mahkeme? Şu anda Selahattin Demirtaş, Figen Yüksekdağ ve arkadaşlarınin yargılandığı dosya İstinaf Mahkemesinde. Dolayısıyla İstinaf Mahkemesinin herhangi bir talep olmadan, dosyayı resen ele alıp Selahattin Demirtaş'ın bu karar uyarınca tahliyesine karar vermesi gerekiyor.

Acaba hükümet buna uyacak mı? Yoksa yine eski kararlar gibi sürüncemede mi bırakacak, bunu hep beraber göreceğiz."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

