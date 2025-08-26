Sendika imzayı attı: Madencinin çocuğu tarikata emanet!

Sendika imzayı attı: Madencinin çocuğu tarikata emanet!
Yayınlanma:
GMİS, Süleymancı Cemaati'nin eğitim kurumu olarak bilinen Özel İsabet Okulları ile indirim politikası imzaladı. Bu kapsamda sendikaya üye olan madencilerin çocuklarına cemaatin okulunda yüzde 20 indirim uygulanacağı belirtildi.

Cengiz Karagöz - Halktv.com.tr - ÖZEL HABER

Tarikat ve cemaatlerin Türkiye'deki yapılanması başta eğitim olmak üzere birçok alanda etkisini gösteriyor. Bu tarikatlar biri de kamuda örgütlenmesiyle bilinen Süleymancı Cemaati.

Süleymancılar Cemaati'nin önde gelen kurumları arasında 'İsabet Okulları' yer alıyor. Özel İsabet Okulları birçok noktada faaliyet yürütüyor. Okulun en az 44 şubesinin bulunduğu belirtiliyor.

PROTOKOL İMZALANDI

Son olarak Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS), Özel İsabet okulları ile bir 'indirim' protokolü imzaladı. Bu protokol kapsamında sendika üyelerinin 3-6 yaşlarındaki çocukları indirimli bir şekilde Özel İsabet Okulları'nda eğitim alabilecek.

CEMAAT OKULUNA YÜZDE 20 İNDİRİM!

Konuya ilişkin yapılan açıklanmada, "Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) ile Özel İsabet Okulları Kozlu anaokulu ve Özel Denizyıldızı Anaokulu arasında sendika üyelerinin 3-4-5-6 yaşlarındaki çocuklarına yönelik indirim protokolü imzalandı. GMİS Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir ile Özel İsabet Okulları Yetkilisi Harun Atalay arasında 25 Ağustos 2025 tarihinde indirim protokolü imzalandı. Protokole göre, GMİS üyelerinin 3-4-5-6 yaşındaki çocuklarına yönelik kayıt hizmetlerinden yüzde 20 indirim uygulanacak" ifadeleri yer aldı.

Benfica Fenerbahçe maçı şifresiz kanalda yayınlanacak
Fenerbahçe Benfica deplasmanında
Dev maç şifresiz kanalda
Çalışanlara müjde! 2026 yılında en az 37 gün tatil yapabileceksiniz
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Memiş'ten çarpıcı uyarı: "Paraları pul olacak"
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
Emekliye her ay bin lira destek: Market ve su faturası yardımı da var!
ÖTV darbesi sonrası en ucuz 10 elektrikli otomobil
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
Resmen oldu: Ünlü iki banka yolları ayırdı
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
27 bin dekar alanda 43 bin 200 ton rekolte bekleniyor
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor: Lahmacun ustası çiftçi oldu köşeyi döndü
Lahmacun ustası çiftçi oldu, köşeyi döndü
15 dönümlük arazide 3,5 ton hasat yapıyor
İstanbul'un korkulu rüyası 'Adalar fayı' geriliyor mu? Şener Üşümezsoy'dan net yanıt geldi
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Bu fiyata çay mı olur dedirten işletme: Duyan soluğu orada alıyor
Siyaset
Erdoğan yedi sene önce diktiği ağaçla hatıra fotoğrafı çektirdi
Erdoğan yedi sene önce diktiği ağaçla hatıra fotoğrafı çektirdi
Son Dakika | Erdoğan süreçte 'samimiyet' eleştirilerine ilk kez yanıt verdi
Son Dakika | Erdoğan süreçte 'samimiyet' eleştirilerine ilk kez yanıt verdi