Sendika imzayı attı: Madencinin çocuğu tarikata emanet!

Cengiz Karagöz - Halktv.com.tr - ÖZEL HABER

Tarikat ve cemaatlerin Türkiye'deki yapılanması başta eğitim olmak üzere birçok alanda etkisini gösteriyor. Bu tarikatlar biri de kamuda örgütlenmesiyle bilinen Süleymancı Cemaati.

Süleymancılar Cemaati'nin önde gelen kurumları arasında 'İsabet Okulları' yer alıyor. Özel İsabet Okulları birçok noktada faaliyet yürütüyor. Okulun en az 44 şubesinin bulunduğu belirtiliyor.

PROTOKOL İMZALANDI

Son olarak Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS), Özel İsabet okulları ile bir 'indirim' protokolü imzaladı. Bu protokol kapsamında sendika üyelerinin 3-6 yaşlarındaki çocukları indirimli bir şekilde Özel İsabet Okulları'nda eğitim alabilecek.

CEMAAT OKULUNA YÜZDE 20 İNDİRİM!

Konuya ilişkin yapılan açıklanmada, "Genel Maden İşçileri Sendikası (GMİS) ile Özel İsabet Okulları Kozlu anaokulu ve Özel Denizyıldızı Anaokulu arasında sendika üyelerinin 3-4-5-6 yaşlarındaki çocuklarına yönelik indirim protokolü imzalandı. GMİS Genel Teşkilatlandırma ve Eğitim Sekreteri Tayfun Demir ile Özel İsabet Okulları Yetkilisi Harun Atalay arasında 25 Ağustos 2025 tarihinde indirim protokolü imzalandı. Protokole göre, GMİS üyelerinin 3-4-5-6 yaşındaki çocuklarına yönelik kayıt hizmetlerinden yüzde 20 indirim uygulanacak" ifadeleri yer aldı.