Şehit cenazesindeki görüntüleri tepki çekmişti: Neden güldüklerini açıkladılar

Yayınlanma:
Muğla’nın Milas ilçesinde şehit Emrah Kuran için düzenlenen cenazede, Belediye Başkanı Fevzi Topuz ile eski AKP’li aday Aydın Ayaydın’ın gülüşerek sohbet etmesi tepki çekmişti. Topuz ve Ayaydın o görüntülere ilişkin açıklamalarda bulundu.

Azerbaycan-Gürcistan sınırında düşen askeri kargo uçağında şehit olan Hava Uçak Bakım Astsubay Başçavuş Emrah Kuran’ın cenazesinde kaydedilen görüntüler sosyal medyada tepki çekti.

Tören sırasında eski milletvekili AKP Muğla Büyükşehir Belediye Başkan Adayı Aydın Ayaydın ve CHP Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz'un kendi aralarında gülüşmesi tepkilere neden oldu.

BELEDİYE BAŞKANI ÖZÜR DİLEDİ

Milas Belediye Başkanı Fevzi Topuz, tepki çeken görüntülerin ardından açıklama yaptı. Kamuoyundan özür dileyeceğini açıklayan Topuz, "Hiç istemediğim bir görüntü oluştu. Sayın Aydın Ayaydın o sırada, 'Ahmet Aras ile aranıza girdim' dedi, ben de 'başkanımla aramıza kimse giremez' diye cevap verdim. O anki kısa bir tebessüm doğal olarak büyük tepki gördüm. Halkımızdan ayrıntılı özür dileyeceğim" dedi.

"BİRKAÇ SANİYE SÜREN BİR TEBESSÜM"


Tepkiler üzerine AKP Aydın Ayaydın da sosyal medya hesabından bir açıklama yaptı. Ayaydın, “Geçirdiğim ağır kalp ameliyatının ardından, doktorumun yasağına rağmen, Milaslı şehidimiz Emrah Kuran’ın cenaze törenine katılmak istedim. Bu vesileyle, uzun bir aradan sonra ilk kez toplum içine çıktım.

Şehidimizi havaalanında karşıladıktan sonra Garnizon’daki törene iştirak ettim. Şehidimizin kıymetli anne ve babasına taziyelerimi ilettikten sonra, cenaze namazının kılınacağı camiye ezan vaktine yaklaşık 45 dakika kala geçtim.

Namazı beklerken, yanımda bulunan bazı siyasi kişilerle selamlaştığımız sırada, bana 'Artık kalbinizi de yenilediğinize göre sahada sizinle baş etmek daha da zor olacak' şeklinde bir espri yapıldı. Bu sözlere, gayri ihtiyari olarak yalnızca birkaç saniye süren bir tebessümle karşılık verdim.

Yaklaşık beş saat süren bu manevi sürecin sadece o beş saniyelik anını cımbızlayarak, sanki şehidimize saygısızlık etmişim gibi yansıtmaya çalışanları vicdanlarıyla baş başa bırakıyorum.

Bu vesileyle, başta Milaslı hemşehrim Şehidimiz Emrah Kuran olmak üzere, tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet; kederli ailelerine ve yakınlarına başsağlığı diliyorum” ifadelerini kullandı.

