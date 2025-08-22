"Sayın valimin takdiri" dedi! Koruma artık proje müdürü

Yayınlanma:
Nevşehir Valisi Ali Fidan, koruma polisi Mustafa Gökhan Asrak'ı Proje Müdür Vekili yaptı. Asrak, nasıl müdür olduğu sorusuna, "Makamın takdiri" yanıtını verdi.

Nevşehir Valiliği, harcamalarıyla gündemdeyken şimdi de dikkat çeken bir atamayla konuşuluyor. Vali Ali Fidan, koruma polisi Mustafa Gökhan Asrak’ı İl Sosyal Etüt ve Proje Müdür Vekili olarak görevlendirdi. Atama sonrası hem Asrak hem de Valilik yetkilileri, “Makamın takdiri” açıklamasını yaptı.

gokhan-asrak.jpg
Mustafa Gökhan Asrak

Birgün'den İsmail Arı'nın haberine göre; Valilik bünyesinde birçok birimin vekâleten yönetildiği biliniyor. Özel Kalem Müdürlüğü ile İl Basın ve Halkla İlişkiler Müdürlüğü de şu anda vekâleten yürütülüyor.

"İLK SİVİL GENERAL" OLARAK BİLİNİYOR

thumbs-b-c-19bb87afb52d2ad7d88642fb73efd66a.jpg
Ali Fidan

Ali Fidan, kamuoyunda “ilk sivil orgeneral” olarak tanınıyor. 2016’da Düzce Valisi iken dönemin Milli Savunma Bakanı Fikri Işık tarafından Bakanlık Müsteşarlığı görevine getirilen Fidan, bu makama gelen ilk sivil isim oldu. Daha önce bu görev korgeneral rütbesindeki askerler tarafından yürütülüyordu. Kanun hükmünde kararnameyle yapılan düzenlemeyle Fidan, Türk Silahlı Kuvvetleri rütbe karşılığıyla “ilk sivil orgeneral” sıfatını aldı.

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

