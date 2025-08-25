Savcı Sayan AKP'lilere verdi veriştirdi! 'Para hırsından gözünüz dönmüş' dedi

AKP iktidarının ekonomi politikaları nedeniyle dolar 41 lira oldu. 22 bin lira maaş alan asgari ücretli aylardır açlık sınırının altında yaşamaya çalışırken, emekli ve dul aylığı ile geçinenlerin durumu daha da kötüleşti.

Dar gelirli için et almak hayale dönüşürken kiralar 15-20 bin lira bandında seyrediyor.

Türkiye’de bazıları lüks ve şatafatlı hayatlarına devam ederken, AKP’li Savcı Sayan da dikkat çeken bir paylaşım yaptı.

Gazeteci Fatih Altaylı’nın geçtiğimiz haftalarda 'ünlü bir AKP'li trolün' sosyal medya hesabının engellenmesi ve iktidar yanlısı gazetecilerin 'İBB soruşturmasındaki' görev paylaşımı itirafının büyük bir güç savaşı olduğunu ifade etmişti.

AKP'de büyük kavga patlak verdi! Birbirlerine girdiler Fatih Altaylı her şeyi anlattı

Sayan'ın bu paylaşı Altaylı'nın “Eski AKP ve yeni AKP” arasında bir savaş olduğu iddiası yeniden akıllara geldi. Altaylı, iktidar içinde bir klikleşme olduğunu ve AKP’lilerin yoğun şekilde birbirleriyle mücadele ettiğini ifade etmişti.

VATANDAŞIN SIRTINDAN GEÇİNİP DUBAİLERE GİDEN BU ŞAHISLAR KİM? SAYAN NEDEN İSİM VERMİYOR?

Sayan, X’te yaptığı paylaşımda hedef aldığı AKP ve iktidar yanlılarının, garibanın sırtından geçinip soluğu Dubai’de aldığını, İngiltere’de yatırım yaptığını dile getirdi.

Siz, garibanın sırtından kazanan vicdansızlarsınız!

Emeği sömürdünüz,

alın terini çaldınız;

sonra da soluğu Havai/Dubai’de tatilde,

Amerika’da, İngiltere’de yatırımda aldınız.

Bu topraklarda doğup büyüyüp bu topraklara ihanet ettiniz.

"Sırtımıza basa basa kazandınız, doymadınız" dediği kişilerin bir ucuz ekmek için girdiği kuyrukları görmezden geldiğini söyledi:

"Bugün Anadolu insanı 1 tane ucuz ekmek, 1 kilo ucuz et için kuyruğa girerken, siz onların çocuklarının mutluluğunu çalarak,çocuklarınıza saltanat kurdunuz/kurmaya çalışıyorsunuz"

Bahsettiğin güruhun 'vicdansız' olduğunu da Sayan şöyle ifade etti:

"O kadar vicdansızsınızki;

Çocuğunun okul masrafı için parmağındaki alyansını satan, misafirini yolcu etmek için bakkalın önünde bir paket margarini veresiye almaya çalışan Anadolu kadınını hiç görmediniz..

Çünkü sizin gözünüz sadece parada, makamda, saltanatta"

İktidarın yarattığı bu ekonomik sistemde 'rant' devşirenlerin de artık her siyasi parti ile 'flört' ettiğini Sayan şöyle iddia etti:

"Herkesle flört ediyorsunuz,

kim işinize yararsa onun yanındasınız.

Dün bir partinin kapısındaydınız, bugün öbürünün masasında. Sizi liderimizin etrafından söküp atacağız.

Ballı börek günleriniz bitecek.

Uçaklarınız, yatlarınız, katlarınız, medyanız, sahte diplomalarınız, taptığınız yeşil paralarınız da artık sizleri kurtaramayacaktır… Çaldıklarınızı yiyemeyeceksiniz, kusacaksınız…"

"PATLAYACAK" BU İSİM KİM?

Sayan bu paylaşımın ardından dikkat çeken bir paylaşım daha yaptı. Sayan isim vermeden bir ismin 'patlayacağını' dile getirdi:

”Bir zamanlar sıfırdınız,

bugün katrilyon sahibisiniz. Bunu Sayın Cumhurbaşkanımıza borçlusunuz. Paraya olan sevginiz,

O’na olan vefanızı gölgede bırakmasın.”

Artık gözünüz doysun! Her tarafı idare etmekle bu işler yürümez..

Patlaman yakındır… Hey; Sana söylüyorum..

