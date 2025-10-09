Sanatçılara şafak baskınına AKP yönetiminden de itiraz! Özel çağrı yapmıştı
TBMM Genel Kurulu'nda yerinden söz alan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, ünlülere 'uyuşturucu kullanma' iddiası ile yapılan şafak operasyonuna tepki gösterdi.
CHP'li Murat Emir, gözaltına alınan sanatçıların Saraçhane'de İmamoğlu eylemlerine destek verdiğine dikkat çekti:
- "Sabahın bir vakti sanatçılara, ünlü kişilere operasyon yapılıyor. İddia ne, uyuşturucu. Ama bakıyorsunuz, ilgili kişilerin neredeyse tamamı Saraçhane'deki eylemlere destek vermiş, Ekrem İmamoğlu'nun haksız yere tutuklanmasına karşı çıkmış, Saraçhane'de tutuklanan gençlerin yanında durmuş sanatçılar. Oysa, o halde siz sopa mı gösteriyorsunuz? Siz muhalefeti sindirmeye mi çalışıyorsunuz?"
Emir, sanatçılara itibar suikastı yapıldığını belirtip yeni doğum yapmış Oyuncu Meriç Aral Keskin'in gördüğü muameleye isyan etti:
- "Siz itibar suikastı yaparak sabahın bir vakti olmayacak şekilde ünlü sanatçıları alıyorsunuz. Usul kanunlarında hiçe sayarak apar topar götürüyorsunuz. Hamile, bir aylık loğusa bir kadını dahi elinde süt pompasıyla karakola götürüyorsunuz. Güya uyuşturucuyla mücadele edeceksiniz. Bir yandan da trollerinizle onlara saldırtıyorsunuz."
"ZENGİN SİZİN VİCDANINIZA GÜVENİYORUM"
Murat Emir, bu sözlerinin ardından AKP sıralarındaki AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e seslendi.
Emir, 'vicdanınıza güveniyorum' diyerek Zengin'e hitaben şunları söyledi:
- "Sayın Zengin, açıkça soruyorum. Hem bir annesiniz hem de bir hukukçusunuz. Vicdanınıza da güveniyorum. Bu hak mıdır? Bu reva mıdır? Tabii ki uyuşturucuyla mücadele edin. Baronların yakasını tutun, baronların. Baronları görmüyorsunuz, sanatçıları susturmak için, sindirmek için sopa göstermek için bunu yapıyorsunuz. Bir korku iklimi yaratmak ve üzerinden iktidarlarını sürdürme gayretindeler. Bu kadar basit. "
Söz alan Özlem Zengin de Emir'e yanıt verdi. Zengin, uyuşturucu operasyonlarındaki muhatapların 'lekelenmeme hakkının' yani bireyin hukuki güvenliğini ve onurunu korunması gerektiğini ifade etti.
"LEKELENMEME HAKKINI KORUYARAK YAPILMASI LAZIM"
Zengin, şunları ifade etti:
- "Uyuşturucuyla alakalı şunu söylemek isterim. Bu konudaki takip sürecinin, bu konudaki soruşturma süreçlerinin muhataplarının lekelenmeme hakkını koruyarak yapılması lazım. Yani burada insanlar işte kullandı, kullanmadı, azdır, çoktur. Bundan öte bir şeyden bahsediyorum. Tüm bu soruşturmalar, tüm bu konuya dair yapılan işlemlerin ister ünlü olsunlar, ister ünü olsun ya da olmasın. Her bir insanın en tabii hakkıdır. Lekelenmeme hakkını kullanarak bunların yapılması, bunun da altını çizerek iyi bir çalışma günü temenni ediyorum"
"ZENGİN'İ TAKDİR EDİYORUM"
Zengin'in bu ifadelerinin ardından tekrar söz alan Emir, şöyle konuştu:
- "Lekelenmeme hakkıyla ilgili görüşlerini takdir ediyorum. Önemlidir, değerlidir. AKP grubundan gelmiş olması kıymetlidir. Ama AKP siyasi iktidarı elinde tutan partidir ve bu linçleri yaptıran, bu trolleri harekete geçiren, bu sanatçıları peşinen suçlayan, bu sanatçıların uyuşturucu kullandığını hatta ticaretini yaptığını iddia eden trolleri, o gazeteleri, medyayı da kontrol eden siyasi partidir. O yüzden sizin bu sözleri, bu tutumunuzu kendi partinize dönük olarak daha net ve daha kararlı bir şekilde yapmanızı tavsiye ederiz. Küçük bir tavsiye"
ÖZGÜR ÖZEL ÇAĞRI YAPMIŞTI
Yurt dışında temaslarda bulunmak için yola çıkan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, havalimanında basın toplantısı düzenlemişti.
Özel'den AKP'li kadınlara Yerlikaya çağrısı! "Bu utanca susacak mısınız?"
Özgür Özel, sanatçılara yapılanın bir itibar suikastı olduğunu söyleyip Meriç Aral Keskin'in durumuna dikkat çekip AKP'li kadınlara şöyle seslenmişti:
"32 yaşındaki Güneş’in annesinin süt vereceği, sütünü sağıp da evladına vereceği, evladını emzireceği yerde kan, idrar kontrolüne götürüyorsa çıksınlar bu milletten özür dilesinler. AK Partili kadın siyasetçilere, kadın milletvekillerine, AK Parti kadın kollarına, bu utanç verici meselede tarihin ayıp tarafında değil vicdan tarafında yer almaya, bu başsavcıya ve buna kolluk gücünü alet eden İçişleri Bakanı’na tepki göstermeye ve bu meselede doğru bir yerde tavır takınmaya davet ediyorum. Bu meseleyi AK Partili kadın siyasetçilere sorun arkadaşlar. Bu utanca susacaklar mı? Bir sefer olsun tarihin doğru tarafında yer alacaklar mı? Öyle bir noktadayız.”"