TBMM Genel Kurulu'nda yerinden söz alan CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, ünlülere 'uyuşturucu kullanma' iddiası ile yapılan şafak operasyonuna tepki gösterdi.

CHP'li Murat Emir, gözaltına alınan sanatçıların Saraçhane'de İmamoğlu eylemlerine destek verdiğine dikkat çekti:

Emir, sanatçılara itibar suikastı yapıldığını belirtip yeni doğum yapmış Oyuncu Meriç Aral Keskin'in gördüğü muameleye isyan etti:

Murat Emir, bu sözlerinin ardından AKP sıralarındaki AKP Grup Başkanvekili Özlem Zengin'e seslendi.

Emir, 'vicdanınıza güveniyorum' diyerek Zengin'e hitaben şunları söyledi:

Söz alan Özlem Zengin de Emir'e yanıt verdi. Zengin, uyuşturucu operasyonlarındaki muhatapların 'lekelenmeme hakkının' yani bireyin hukuki güvenliğini ve onurunu korunması gerektiğini ifade etti.

Zengin, şunları ifade etti:

Zengin'in bu ifadelerinin ardından tekrar söz alan Emir, şöyle konuştu:

Yurt dışında temaslarda bulunmak için yola çıkan CHP Genel Başkanı Özgür Özel, havalimanında basın toplantısı düzenlemişti.

Özel'den AKP'li kadınlara Yerlikaya çağrısı! "Bu utanca susacak mısınız?"

Özgür Özel, sanatçılara yapılanın bir itibar suikastı olduğunu söyleyip Meriç Aral Keskin'in durumuna dikkat çekip AKP'li kadınlara şöyle seslenmişti:

"32 yaşındaki Güneş’in annesinin süt vereceği, sütünü sağıp da evladına vereceği, evladını emzireceği yerde kan, idrar kontrolüne götürüyorsa çıksınlar bu milletten özür dilesinler. AK Partili kadın siyasetçilere, kadın milletvekillerine, AK Parti kadın kollarına, bu utanç verici meselede tarihin ayıp tarafında değil vicdan tarafında yer almaya, bu başsavcıya ve buna kolluk gücünü alet eden İçişleri Bakanı’na tepki göstermeye ve bu meselede doğru bir yerde tavır takınmaya davet ediyorum. Bu meseleyi AK Partili kadın siyasetçilere sorun arkadaşlar. Bu utanca susacaklar mı? Bir sefer olsun tarihin doğru tarafında yer alacaklar mı? Öyle bir noktadayız.”"