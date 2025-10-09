Özel'den AKP'li kadınlara Yerlikaya çağrısı! "Bu utanca susacak mısınız?"

CHP Genel Başkanı Özgür Özel, yurt dışındaki temaslarından önce basın toplantısı düzenledi. Ünlü isimlerinde 'uyuşturucu kullanma' iddiası ile gözaltına alınmasına Özel tepki gösterdi.

Özel, masumiyet karinesinin ihlal ediliğini işaret etti. Ünlülerin tek tek çıkıp masum olduklarını ve testlerden de bunu ispat edeceklerini açıklamaya başladıklarını da Özel hatırlattı.

"LANET OLSUN LANET OLSUN"

Özel, operasyonda bir ay önce doğum yapmış Meriç Alkan Keskin'in durumuna dikkat çekti. Özel şunları ifade etti:

"Eylül günü Meriç Alkan Keskin'in kızı Güneş dünyaya geldi. Ve Güneş bebeği annesi 32 gündür emziriyor. Dün Meriç Hanım‘ı aldılar, jandarmayla götürdüler. Eşi elinde süt pompasıyla geldi ve birileri kan örneği, saç örneği diye Güneş’in annesini itibarsızlaştırmaya çalışırken; o Güneş’e süt aldı oradan süt götürdü. Bu kadar ayıp bir şey, bu kadar utanç verici bir şeyi bu ülkeye yaşatanlara lanet olsun. Lanet olsun.”

Özel, operasyon nedeniyle İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya çok sert sözlerle yüklendi:

"İçişleri Bakanı. Onda öyle bir yürek yok. Yüreksizin teki, kifayetsizin teki. Yapamaz. O ancak yapsa yapsa Üsküdar’daki kaçak büfeleri, rant büfelerini savunmak için, o büfeleri yıkmak isteyen belediye çalışanlarının karşısına polis diker. O, talimat alınca Atatürk’ün kurduğu baba evine 5 bin tane polis yollar, bir karış mesafeden gaz sıktırır. O kifayetsiz, o yeteneksiz, o liyakatsiz. Tayyip Erdoğan eğer sorumluluk alabiliyorsa çıksın, bu sanatçılardan ve bu milletten özür dilesin"

"Aynı 15 Temmuz gibi. Hatta öncesinde Türkiye’de haksız bir şekilde bazı öğrencilerin, kadınların başını örtmesi, eğitim konusunda bir engeldir diye bir hak ihlali varken, ki ben o dönemde üniversite öğrencisiyken öğrenci arkadaşlarımızın, kadın arkadaşlarımızın yanındaydık" diyen Özel, yasağa karşı başörtülü kadınların yanında durup onlara destek olduğunu ve 15 Temmuz darbe girişiminde Meclis'i açan isim olduğunu hatırlattı.

Özgür Özel Meclis'teki Öcalan sloganları hakkında konuştu

Özel, ardından bir yeni doğum yapan bir anneye yapılan muamelenin AKP'li kadın siyasetçiler için de bir turnusol kağıdı olacağını ifade etti.