Samsunlu belediye başkanının öğretmen kızının Şanlıurfa'da şüpheli ölümü: Tuğba Şencan soruları

Şanlıurfa'da 27 yaşındaki İngilizce öğretmeni Tuğba Şencan Haliliye ilçesinde bir apartmanın 7. katından düşerek yaşamını yitirdi. Şencan'ın Samsun'da Ayvacık Belediye Başkanı Refahittin Şencan’ın kızı olduğu öğrenildi.

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Şencan'ın şüpheli ölümüne ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken genç öğretmenin cenazesi Samsun Çarşamba’da bulunan Ali Fuat Başgil Camii’nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı. Tuğba Şencan, daha sonra Üç Köprü Kabristanlığı’nda defnedildi.

DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Dilan Kunt Ayan konuyu Meclis gündemine taşıdı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya yanıtlaması üzeriyle sorularını yönelten Ayan, dört soru sordu.

ŞÜPHELİ ÖLÜM MECLİS'E TAŞINDI

İçişleri Bakanı Yerlikaya'ya dört soru yönelten Ayan, şu soruları sordu: