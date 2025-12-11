Samsunlu belediye başkanının öğretmen kızının Şanlıurfa'da şüpheli ölümü: Tuğba Şencan soruları

Ayvacık Belediye Başkanı Refahittin Şencan’ın kızı, İngilizce öğretmeni Tuğba Şencan, Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde 7. kattan düşerek yaşamını yitirdi. Genç öğretmen Çarşamba’da düzenlenen cenaze töreniyle toprağa verildi. Genç öğretmenin şüpheli ölümü TBMM gündemine taşındı.

Şanlıurfa'da 27 yaşındaki İngilizce öğretmeni Tuğba Şencan Haliliye ilçesinde bir apartmanın 7. katından düşerek yaşamını yitirdi. Şencan'ın Samsun'da Ayvacık Belediye Başkanı Refahittin Şencan’ın kızı olduğu öğrenildi.

Şencan'ın şüpheli ölümüne ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmazken genç öğretmenin cenazesi Samsun Çarşamba’da bulunan Ali Fuat Başgil Camii’nde öğle namazının ardından kılınan cenaze namazıyla son yolculuğuna uğurlandı. Tuğba Şencan, daha sonra Üç Köprü Kabristanlığı’nda defnedildi.

DEM Parti Şanlıurfa Milletvekili Dilan Kunt Ayan konuyu Meclis gündemine taşıdı. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'ya yanıtlaması üzeriyle sorularını yönelten Ayan, dört soru sordu.

ŞÜPHELİ ÖLÜM MECLİS'E TAŞINDI

İçişleri Bakanı Yerlikaya'ya dört soru yönelten Ayan, şu soruları sordu:

1.Tuğba Şencan’ın evinde hayatını kaybetmesi Bakanlığın bilgisi dahilinde midir?

2.Olayla ilgili yürütülen soruşturmada şimdiye kadar elde edilen bilgiler nelerdir?

3.Şencan’ın şiddete maruz kalıp kalmadığına yönelik bir inceleme yürütülmekte midir? Bu kapsamda elde edilen bilgiler nelerdir?

4.İntihara sürüklenme ihtimaline dair bir araştırma yapılmakta mıdır? Bu ihtimale ilişkin ilk bulgular nelerdir?

