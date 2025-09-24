Şamil Tayyar'dan Savcı Sayan'a... AKP'liler yargı krizine art arda isyan etti

İstanbul 45. Asliye Hukuk Mahkemesi’nin CHP İstanbul Olağanüstü İl Kongresi’nin durdurulmasını talep etmesinin ardından Yüksek Seçim Kurulu (YSK) bu talebi reddederek kongrenin yapılmasına onay verdi. Yaşanan bu ihtilaf, siyasette ve yargıda yeni bir krizi gündeme taşıdı.

Eski AKP Milletvekili Şamil Tayyar, YSK ile yerel mahkeme arasındaki krizi değerlendirerek çarpıcı uyarılarda bulundu. Yaşananların sadece bir parti meselesi olmadığını söyleyen Tayyar, “Haliyle, CHP’nin iç sorunu olmaktan çıkmıştır” dedi.

Son Dakika | YSK iradesini teslim etmedi! "Başlayan kongre durdurulamaz"

Krizin siyasi ve ekonomik etkilerine dikkat çeken Tayyar şöyle konuştu:

“Gelinen noktada yaşananlar siyaseten iktidara ciro edilmekte, demokrasi yara almakta, piyasalardaki dalgalanma haksız kazançlara yol açmaktadır.”

Tayyar, çözüm için siyaset kurumunu göreve çağırdı:

“Siyaset kurumu, bu krizi ve olası krizleri aşmak için çözüm üretmelidir. Sorun yerel mahkemedeyse eğer, HSK devreye girmelidir. YSK kusurlu ise yasal düzenlemeyle sorun çözülmelidir.”

AKP'Lİ SAYAN: TİYATRO SAHNESİ GİBİ

Eski AKP'li Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan da kongre sürecini eleştirerek yaşananları “adeta bir tiyatro sahnesi” olarak tanımladı. Yargı içindeki bazı yapıların Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Erdoğan’ı hedef aldığını öne süren Sayan şu ifadeleri kullandı:

“Çıkardığım sonuç şu: Yargının içindeki bir klik, Sayın Cumhurbaşkanımıza operasyon çekiyor. Bu başka türlü izah edilemez. Cumhurbaşkanımızın hiçbir dahili olmadığı halde, her şey sanki ondan kaynaklanıyormuş gibi bir hava oluşturuluyor.”

Kongreyi durdurmak isteyen heyet YSK'nın kararını böyle öğrendi! İşte o anlar

Bu sürecin hem siyasi hem hukuki açıdan tehlikeli bir yola girdiğini söyleyen Sayan, “Bu çok tehlikeli bir gidiştir” dedi. Yargının siyasete müdahale etmemesi gerektiğini vurgulayan Sayan, şu çağrıda bulundu:

“Bırakın CHP, kendi tüzüğüne, kendi yapısına, Siyasi Partiler Yasası’na ve YSK’ya göre seçimini yapsın. Allah aşkına, bu iş nereye kadar gidecek?”

Tayyar da açıklamasında benzer bir noktaya dikkat çekti. Krizin etkilerinin genişlediğini ve yalnızca CHP’yi değil tüm ülkeyi ilgilendirdiğini vurguladı: