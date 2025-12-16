Sahte Yeşil'in ifadesi ortaya çıktı! "Gözlerimi bağladılar..."

Gazeteci Saygı Öztürk'ü kendini Yeşil olarak tanıtan bir kişi aradı. Arayan kişinin cezaevindeki bir cinayet hükümlüsü olduğu ortaya çıktı. O kişinin olayın ardından verdiği ifadesinin bir kısmı ortaya çıktı.

Güneydoğu'da faili meçhul cinayetlerin sorumlusu olarak bilinen Yeşil kod adlı Mahmut Yıldırım'ın yaşadığı iddia edildi. Gazeteci Saygı Öztürk, Sözcü'deki köşesinde Yeşil diye kendini tanıtan bir kişi ile telefon görüşmesini paylaştı.

İçişleri Bakanlığı, telefonla arayan kişinin, C.A. isimli bir cinayet hükümlüsü olduğunu açıkladı. Bakanlık, "Kişinin tespitine yönelik yapılan çalışmalarda aramanın bir açık cezaevinden yapıldığı; aramayı yapanın ise C. A. adlı hükümlü olduğu tespit edilmiştir" dedi.

İktidar medyasından Hürriyet'in yazarı Abdulkadir Selvi de kendini Yeşil diye tanıtan kişinin, ifadesini paylaştı.

"GÖZLERİMİ BAĞLADILAR BENİ SORGULADILAR"

Selvi, şunları kaleme aldı:

"Gazeteci Saygı Öztürk’ü arayarak “Ben Yeşil”im diyen kişinin “sahte Yeşil” olduğu ortaya çıktı. Terörsüz Türkiye süreci önemli bir aşamaya gelince birileri mesaj vermek istemişler. Bula bula yarı açık cezaevindeki yaşlı bir meczubu buluyorlar. Bu işlerde hep bir meczup bulunur. İfadesini öğrenince “Bu tam bir meczupmuş” dedim. Bu işin gazetecilik açısından da çıkarılacak dersleri var. Şahıs ifadesinde “Benim gözlerimi bağladılar. Beni bir yere götürdüler. Yılmaz Özdil, Emin Çölaşan ve Saygı Öztürk beni sorguladılar” demiş.

Haber yaparken, yazı yazarken bu işleri iyi araştırmak gerekiyor.

Ama bu iş bir meczuba havale edilemeyecek kadar önemli bir iş. Bu süreçlerde derin yapılar hep bu tür kullanışlı kişiler üzerinden mesajlarını verirler."

Kaynak:Halk TV Haber Merkezi

