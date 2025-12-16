Sahte Yeşil'in ifadesi ortaya çıktı! "Gözlerimi bağladılar..."

Güneydoğu'da faili meçhul cinayetlerin sorumlusu olarak bilinen Yeşil kod adlı Mahmut Yıldırım'ın yaşadığı iddia edildi. Gazeteci Saygı Öztürk, Sözcü'deki köşesinde Yeşil diye kendini tanıtan bir kişi ile telefon görüşmesini paylaştı.

İçişleri Bakanlığı, telefonla arayan kişinin, C.A. isimli bir cinayet hükümlüsü olduğunu açıkladı. Bakanlık, "Kişinin tespitine yönelik yapılan çalışmalarda aramanın bir açık cezaevinden yapıldığı; aramayı yapanın ise C. A. adlı hükümlü olduğu tespit edilmiştir" dedi.

CHP'den 'Yeşil' için iki soru önergesi

İktidar medyasından Hürriyet'in yazarı Abdulkadir Selvi de kendini Yeşil diye tanıtan kişinin, ifadesini paylaştı.

"GÖZLERİMİ BAĞLADILAR BENİ SORGULADILAR"

Selvi, şunları kaleme aldı: