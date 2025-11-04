Saadet Partisi'den 'Demirtaş' açıklaması: Çoktan serbest kalmalıydı

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, partisinin genel merkez binasında gazetecilerle bir araya geldi. Arıkan, Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) Selahattin Demirtaş kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Arıkan, 2018 cumhurbaşkanlığı seçimlerinde eski Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu'nun "Demirtaş serbest kalmalı" açıklamasının büyük bir linçle karşılandığını hatırlattı. Arıkan, "Aradan yedi yıl geçti. Yedi yıl sonra, Selahattin Demirtaş'ın özgürlüğünü hâlâ hukuki pencereden değil, son bir yıl içindeki müzakereler üzerinden değerlendiriyoruz. Bu bir yıllık müzakerede acaba bir uzlaşı sağlanıp Selahattin Demirtaş serbest bırakılır mı? Ama hiç kimse şuna bakmıyor: Hukuki anlamda bu adam 10 yıldır cezaevinde yatıyor. Ceza alsa bile, bu süre zaten bunu karşılardı tartışmasından ziyade... Tartışmalar, 'terörsüz Türkiye' başlığı altındaki konulara indirgeniyor. Biz bunu doğru bulmuyoruz. Selahattin Demirtaş, şu ana kadar çoktan serbest bırakılmalıydı ve siyaset sahnesinde yer alabilmeliydi" dedi.

"ÖCALAN TARTIŞMALARINI YERSİZ BULUYORUM"

Saadet Partisi Lideri Arıkan, "Terörsüz Türkiye" ve terör örgütü PKK'nın elebaşısı Abdullah Öcalan ile ilgili süreçlere ilişkin de konuştu. Arıkan, "'Terörsüz Türkiye' kısmına gelince, ben 1 Ekim 2024'te Sayın Bahçeli bu süreci başlattığında ve sonraki dönemde süreçle ilgili açıklamalar yaptığında hep şunu söyledim: Başlık yanlış. 'Terörsüz Türkiye' diye işe başlarsak, olay çıkmaza girer. Yani sadece Türkiye'nin demokratik olması için önündeki engel terör değil; birçok sıkıntı var. İşte bugün buradaki birçok arkadaşımızın mağduriyetleri gibi, basının önündeki engeller gibi birçok sorun var. Sadece PKK üzerinden, sadece terörü bitirmek üzerinden bu komisyon faaliyet yaparsa, bunun sağlıklı olmadığını söylemiştim" diye konuştu.

"Cumhuriyet tarihimizin 102. yılındayız ve bu 102 yıl boyunca birçok badire atlattık" diyen Arıkan, "Sıkı yönetimler gördük, darbeler gördük, fail meçhuller yaşadık, muhtıralar gördük, e-darbeler gördük, birçok şey yaşadık. Eğer iyi niyet varsa, eğer iktidar samimiyse, bütün bunlar masaya gelsin: Türkiye'deki tüm mağduriyetler, medyanın mağduriyeti, KHK'lılar, Cumartesi Anneleri, Diyarbakır Anneleri… Bütün bu mağduriyetler masaya gelsin, o zaman çözüm gelecektir.