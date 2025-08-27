'Rant şebekesi' dedi Cengiz'in Sinop'taki projesine verdi veriştirdi!

CHP Genel Başkan Yardımcısı Erhan Adem, Sinop’un Boyabat ilçesinde Cengiz Holding tarafından yapılmak istenen ve 51 bin ağacın kesilmesine yol açacağı belirtilen maden projesine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Adem, projenin sadece Sinop’un değil, tüm Karadeniz’in doğasına, tarımına ve su kaynaklarına yönelik bir tehdit olduğunu açıkladı.

CHP Genel Başkan Yardımcısı Adem, "Bu mesele yalnızca Sinop’un meselesi değil; Karadeniz’in suyunu, ormanını, tarımını, kuşunu, böceğini, yani Anadolu’nun yaşam damarlarını hedef alan bir saldırıdır. Bir avuç rant grubu uğruna; halkın suyuna, toprağına, geleceğine kast ediliyor. Bu, milletin iradesine rağmen, mahkeme kararlarına rağmen dayatılmak istenen açık bir ekolojik katliamdır" dedi.

"ÜLKENİN GELECEĞİNİ BİR AVUÇ RANT ŞEBEKESİNE TESLİM EDİYORSUNUZ"

Adem'in konuşmasında, "İktidarın gözünde doğa sadece 'kaynak' ve 'arsa', halk ise yalnızca bir 'seyirci'. Boyabat’ta yapılmak istenen bu proje, imar çetelerinin ve Cengiz Holding’in çıkarı uğruna, 50 binden fazla insanın yaşam hakkını hiçe sayıyor. Kovaçayır Barajı’nın kuruması, pirinç tarlalarının ve hayvancılığın bitmesi, su kaynaklarının zehirlenmesi göz göre göre görmezden geliniyor.

Buradan Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’na sesleniyorum, göreviniz şirketlerin çıkarını değil, milletin yaşamını korumaktır! ÇED süreçlerini halkın tepkisine rağmen göstermelik tutanaklarla işletmek, tarih önünde büyük bir suçtur. Bu ülkenin insanı, suyuna ve toprağına sahip çıkıyor. Siz ise bu milletin sesine kulak tıkayıp, ülkenin geleceğini bir avuç rant şebekesine teslim ediyorsunuz.

Boyabat’ta yapılmak istenen şey, Anadolu’nun ciğerlerine ve damarlarına hançer saplamaktır. Bu millet susmayacak; biz susmayacağız. Tarımı, ormanı, suyu korumak; çocuklarımıza nefes bırakmak zorundayız.

"MADEN PROJESİ DERHAL İPTAL EDİLMELİDİR"