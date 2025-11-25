Ramazan Gülten'den sonra Buğra Gökce! Silivri günlükleri yayına çıktı

Yayınlanma:
Silivri'de tutuklu olan İBB İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Ramazan Gülten'in kızı Maya'ya yazdığı Müjde Kuşu kitabının ardından İPA Başkanı Buğra Gökce'nin Silivri'deki günlerini yazdı. Gökce'nin Silivri günlerini yazdığı 22 Metrekare Gökyüzü kitabı yayına çıktı.

19 Mart operasyonunda tutuklanan İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) İmar ve Şehircilik Dairesi Başkanı Ramazan Gülten, Müjde Kuşu isimli bir kitap yazdı.

Gülten, kitabı kızı Maya'ya ithaf etti. Kitabın illüstrasyonlarını da eşi Pınar Çalışkan Gülten yaptı.

İBB'ye bağlı İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Başkanı Buğra Gökce de, Silivri Cezaevi’nde geçirdiği 8 aylık süreci, “22 Metrekare Gökyüzü” adlı kitabında kaleme aldı.

Yayımlanan 312 sayfalık kitapta Gökce’nin cezaevi günlerine dair notları, mesleki görüşleri ve gazetecilerle yaptığı röportajlar yer alıyor.

Kitapla ilgili Kırmızı Kedi Yayınevi tarafından yapılan değerlendirmede şu ifadelere yer verildi:

“Bu kitap, bütün meslek yaşamını halkına, ülkesine adamış bir şehir plancısının, Cumhuriyet sevdalısı bir yurtseverin, Silivri Cezaevi’nde tuttuğu notlardan ve mesleki, entelektüel donanımını ortaya seren, hedef oluşunu açıklayan gazeteci görüşlerinden oluşuyor. Buğra Gökce, çalıştığı tüm kamu kurumlarında liyakatten taviz vermeyen duruşuyla bilinen, aldığı her kararı vicdanıyla harmanlayan, kent hakkını savunmayı yaşam biçimi olarak kavramış bir hümanist. Gökce yıllardır Çankaya Belediyesi, İzmir ve İstanbul Büyükşehir Belediyelerinde biriktirdiği deneyimini, en son İstanbul Planlama Ajansı Başkanlığıyla daha etkin biçimde kullanıyordu. Halkın kaynaklarını yine halkçı bir doğrultuda kullanırken, 'resmi yalanlara' meydan okuyan gerçek verilerle, bilimsel çalışmalarla rant odaklarının hedefi hâline geldi, 19 Mart Operasyonları sonucu haksız biçimde tutuklandı. Yaşadıklarını anlamlandırmaya çalışırken hüzünlü, hüzne teslim olmayacak kadar inatçı, dört duvar arasında ülkesinin güncel sorunlarına çare arayacak kadar sorumlu bir insanın, planlamayı yerel ölçeklerde yeniden imleyen, her satırında kentin yeniden düşlenmesi gerektiğini anımsatan bu çalışması, taş duvarları, tel örgüleri aşarak bir düşüncenin peşinde yürümeye çağırıyor.”

